تعرف على حكم من أكل أو شرب ناسيا في صوم الأيام القمرية

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال أكل الإنسان أو شرب ناسيًا أثناء صومه للفريضة أو النافلة، فله أن يُتم صومه، ولا حرج عليه.



وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «نويت صيام الأيام القمرية وجاء أول يوم فيها وهو الثالث عشر وشربت في الصباح وتذكرت أني قد نويت صيامهم فهل صيامي صحيح أم لا؟»، أنه إذا أكل المُسلم أو شرب الصائم ناسيًا فليتم صومه، ولا حرج عليه، سواء كان صائمًا صوم فرض أو نفل.



واستشهدت بما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه»، مشيرة إلى أنه عليه في واقعة السؤال حيث صيام الأيام القمرية، له أن يتم صومه بشرط أن يكون أكل أو شرب ناسيًا.



وأضافت أنه في حال ما إن أكل المُسلم أو شرب متعمدًا، ثم تذكر أنه يريد الصيام فصيامه يكون باطلًا ولا يصح، سواء كان في الأيام القمرية أو غيرها من صوم الفريضة.

