ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ننشر أسماء المقبولين بوظائف شركة مياه الشرب بالوادى الجديد

السبت 31/مارس/2018 - 09:06 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
انس منصور
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، عن النتيجة النهائية لمسابقة الشركة رقم 1 لعام 2017 الخاصة بمحافظة الوادى الجديد وأسماء المقبولين، وذلك بعد انتهاء جميع الإجراءات والمراحل بدءا من الاختبارات التحريرية والعملية وصولا إلى المقابلات الشخصية.

وأعرب المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس الشركة عن تمنياته للمقبولين بالنجاح والتوفيق، مضيفا أن المسابقة اتسمت بالشفافية والنظام وتحت رقابة مشددة من الشركة القابضة، وذلك تطبيقا لمعايير الكفاءة فى الاختيار، ولضمان حسن سير العملية ، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وقال اللواء محمد أبو صغير رئيس قطاع الموارد البشرية فى بيان له ، إنه بعد الانتهاء من عرض نتائج مراحل الإختبارات على اللجنة العليا للتوظيف تم إعتماد النتائج النهائية والاعلان عنها على أن يتم الاعلان عن باقى الاجراءات المطلوبة للتعيين اللازمة لجميع المقبولين.
ننشر أسماء المقبولين بوظائف شركة مياه الشرب بالوادى الجديد
ننشر أسماء المقبولين بوظائف شركة مياه الشرب بالوادى الجديد
ننشر أسماء المقبولين بوظائف شركة مياه الشرب بالوادى الجديد
ننشر أسماء المقبولين بوظائف شركة مياه الشرب بالوادى الجديد
ننشر أسماء المقبولين بوظائف شركة مياه الشرب بالوادى الجديد
ننشر أسماء المقبولين بوظائف شركة مياه الشرب بالوادى الجديد
ننشر أسماء المقبولين بوظائف شركة مياه الشرب بالوادى الجديد
ننشر أسماء المقبولين بوظائف شركة مياه الشرب بالوادى الجديد
ننشر أسماء المقبولين بوظائف شركة مياه الشرب بالوادى الجديد
ننشر أسماء المقبولين بوظائف شركة مياه الشرب بالوادى الجديد

ترشيحاتنا

"أم ساجد" أول سائقة تاكسي في المنوفية.. حاصلة على ليسانس آداب.. صور

شاهد.. مرتضى منصور: هاني زادة مسئول الجن والعفاريت في الزمالك

الجيش السوري يستعيد السيطرة على الغوطة الشرقية.. فيديو

شعبة السيارات: قرار استيراد السيارات الكهربائية المستعملة صائب بشرط

«أبوتريكة» خارج استديو مباراة ليفربول وكريستال بالاس

شاهد.. الشماريخ تشعل أرضية الملعب في مواجهة الترجي والصفاقسي

رئيس المنظومة الإعلامية للزمالك: أبوتريكة تعرض لدرس قاسٍ.. فيديو

محمد صلاح يسجل هدفا قاتلا ويقود ليفربول لفوز ثمين على كريستال بالاس.. فيديو

شاهد.. هدف محمد صلاح «القاتل» لليفربول في مرمى كريستال بالاس

البترول: إطفاء الحريق الذي شب بخط أنابيب البوتاجاز «شقير - السويس»

محمد صلاح يعادل رقم "دروجبا" القياسي في الدوري الإنجليزي

مفاجأة تناول سمك السلمون لهذه الأسباب ؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فتحي: من الفخر أن أمثل بلدي في قائمة أفضل لاعبي العالم.. صورة

"أم ساجد" أول سائقة تاكسي في المنوفية.. حاصلة على ليسانس آداب.. صور

«سوبر موديلز» منى المنصورى فى جلسة تصوير خاصة قبل افتتاح «تيفانى فاشن ويك باريس» بدبى.. صور

النجم الساحلي يتعثر أمام الملعب القابسي

افتتاح محطتي مياه شرب بمراكز ومدن الحوامدية ومنشأة القناطر...فيديو وصور

فيديو

الوزراء: إنشاء منطقة حرة بـ"نويبع" هدفه الاستفادة من إمكانيات المنطقة.. فيديو
أحمد موسى: خطاب عالمي للرئيس السيسي بعد إعلان نتيجة الانتخابات رسميًا.. فيديو
محافظ جنوب سيناء: انعدام السياحة بـ"نويبع" سبب تحويلها لمنطقة حرة.. فيديو
شاهد.. الشماريخ تشعل أرضية الملعب في مواجهة الترجي والصفاقسي
«الوطنية للانتخابات» تتقدم بمذكرة رسمية لمجلس تنظيم الإعلام ضد «المصري اليوم».. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟