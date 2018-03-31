5 فوائد للجسم عند تناول كوب شاى بالقرنفل

تناول كوب من الشاى من أكثر العادات التى يقوم بها الكثيرون، ولا يعلم معظمنا الفائدة التى تعود على الجسم من تناول كوب من الشاى بالقرنفل.



فكما جاء فى موقع "شير كير" المعنى بأخبار الصحة، فأن تناول كوب من الشاى بالقرنفل يساهم فى التصدى لمشكلة التهابات المع، ويعزز من جهاز المناعة كونه يعزز من فيتامين سى فى الجسم.



ووفقا لما جاء فى الموقع، فأن تناول المشروب باستمرار يساعد فى التصدى لمشكلة النعاس المستمر، ويعزز من مستوى الطاقة فى الجسم ويساهم فى تجديد خلايا المخ، علاوة على ذلك المساهمة فى القضاء على مشكلات الهضم.