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رياضة

محمد عمر يكشف سر فوز الاتحاد على المصري .. فيديو

السبت 31/مارس/2018 - 09:05 م
محمد عمر المدير الفني
محمد عمر المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري
حسن العمدة
أبدي محمد عمر المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري عن سعادته بفوز فريقه علي المصري بهدفين دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب برج العرب فى الجولة الـ30 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال عمر ، خلال لقائه علي قناة دي إم سي ، إن لاعبي الفريق خاضوا اللقاء بروح عالية جدا والفضل يعود لهم فى الفوز علي المصري .

وأكمل أن اللاعبين نفذوا كافة تعليماتي سواء فى النواحي الدفاعية أو الهجومية.

وأضاف ضاحكا، ان محمد مصيلحي أكد للاعبين ان لو فازوا على المصرى يصرف مكافأة خاصة لهم وهذا سبب رئيسي للفوز اليوم.

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