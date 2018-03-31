تحسن حالة ابنة الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال يضع بوتين في خطر

ذكر تقرير لقناة "كانال 24" الأوكرانية، اليوم السبت، أن السلطات البريطانية لا تمتلك دليلا ملموسا على تورط روسيا في محاولة إغتيال الجاسوس الروسي، سيرجي سكريبال، في بريطانيا.



وأوضح التقرير أن لندن لم تجد سوى عينات من المادة السامة التي تعرض لها سكريبال وابنته عند منزلهما، لافتًا إلى أنه بعد إعلان السلطات البريطانية عن تحسن حالة ابنة الجاسوس الروسي، يوليا سكريبال، فإنه بات ممكنًا معرفة من وراء هذا الحادث.



وأضاف التقرير أن تحسن صحة يوليا يوفر إمكانية كشف أشياء ذات أهمية بالغة متعلقة بالحادث وربما الحصول على أثر المشتبه بهم، مشيرة إلى أن يوليا ستساعد في الكشف عن هوية مرتكبي الحادث وإذا كانت لهم علاقة بروسيا ام لا.



وقال التقرير إن لندن في تلك الحالة ستستطيع اتهام روسيا بالأدلة باستخدام أسلحة كيميائية على أراضيها، وهذا قديمًا يعد سببًا لإعلان الحرب، مؤكدة أنه في الوقت الحالي يمكن أن تواجه روسيا وقيادتها عقوبات تصل مستواها إلى مستوى العقوبات ضد كوريا الشمالية وأسوأ من ذلك.



وتبحث الحكومة البريطانية قانونين في تلك الحالة، الأول يتمثل في فرض عقوبات ضد 800 مسئول روسي الذين يمثلون حاشية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومصادرة ممتلكاتهم في بريطانيا.



اما القانون الثاني يقضي بفرض عقوبات ضد اي بنوك أوروبية او شركات مالية تبيع او تشتري الديون الروسية، حيث تعتبر تلك العقوبات بمثابة قنبلة نووية للاقتصاد الروسي، بحسب التقرير.



وأكد التقرير أن موسكو لن تتمكن من إصدار سندات اليورو وهو ما سيجبر بوتين على تسديد الديون والتزامات الدولة الأخرى من الميزانية الحالية وليس من الميزانية المستقبلية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الضرائب على السكان وتخفيض المرتبات.



وأوضح التقرير أن الخروج مما اسماه بـ"الورطة" يكمن في رحيل بوتين عن السلطة، ولكنه أشار إلى أن اتخاذ مثل ذلك القرار لن يكون سهلًا على الإطلاق.



وتتهم الحكومة البريطانية روسيا بالوقوف وراء محاولة إغتيال الجاسوس الروسي، سيرجي سكريبال، وابنته يوليا باستخدام غاز "نوفيتشوك" السام وهو ما تنفيه موسكو منذ وقوع الحادث في 4 مارس.