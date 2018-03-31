ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فكر دينى

تعرف على حكم صيام الأيام القمرية

السبت 31/مارس/2018 - 09:07 م
الأيام القمرية
الأيام القمرية
محمد صبري عبد الرحيم
أوصت دار الإفتاء المصرية، بصيام الأيام القمرية من شهر رجب وهي «السبت والأحد والاثنين» أيام 13 و14 و15 رجب لسنة 1439هـ.

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لا تنسوا الصيام في هذه الأيام، مختتمة بدعاء: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلّغنا رمضان».

ويستحب صيام أيام البيض وهي ثلاثة من كل شهرٍ؛ والأمر ليس بواجب، فيثاب فاعله ولا يعاقب تاركه لما روى أبو هريرة قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ» رواه البخاري ومسلم.

وثبتت أحاديث في الصحيح بصوم ثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ من غير تعيينٍ لوقتها وظاهرها أنه متى صامها حصلت الفضيلة، وثبت في صحيح مسلمٍ عن معاذة العدوية، أنها سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهرٍ ثلاثة أيامٍ؟ قالت: نعم، قالت: قلت: من أي أيام الشهر؟ قالت: ما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم».

وجاء في غير مسلمٍ تخصيص أيام البيض في أحاديث، منها: حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» رواه الترمذي والنسائي، قال الترمذي حديث حسن، وعن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ صيام الدهر أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» رواه النسائي بإسنادٍ حسنٍ، وأيام البيض، أي أيام الليالي البيض.

واستحب العلماء صوم أيام البيض، وقالوا: وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذا هو الصحيح المشهور، وأما سبب تسمية هذه الليالي بيضا فقال الجمهور: لأنها تبيض بطلوع القمر من أولها إلى آخرها، وقيل غير ذلك.

ترشيحاتنا

زيزو يتعرض للطرد في هزيمة درامية لفريقه البرتغالي 4-3 بعد التقدم 3-0 .. فيديو

أحمد فتحي: من الفخر أن أمثل بلدي في قائمة أفضل لاعبي العالم.. صورة

ايران تدعو السعودية للمصالحة بدلا من المواجهة

الاتحاد يهزم المصري بهدفين ويوقف مسيرته نحو المركز الثاني في الدوري.. فيديو

النجم الساحلي يتعثر أمام الملعب القابسي

ليفربول صلاح يسجل هدف التعادل في مرمى كريستال بالاس ..فيديو

محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخي في الدوري الانجليزي.. فيديو

محمد صلاح يعادل رقم "دروجبا" القياسي في الدوري الإنجليزي

شاهد.. الشماريخ تشعل أرضية الملعب في مواجهة الترجي والصفاقسي

شاهد.. عمرو عبد الحق يكشف موقف الزمالك الأخير من عبد الله السعيد

لاعب كرة قدم دولي يسجل لحظة إهانته في موقف عنصري بليفربول.. فيديو

البترول: إطفاء الحريق الذي شب بخط أنابيب البوتاجاز «شقير - السويس»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فتحي: من الفخر أن أمثل بلدي في قائمة أفضل لاعبي العالم.. صورة

"أم ساجد" أول سائقة تاكسي في المنوفية.. حاصلة على ليسانس آداب.. صور

«سوبر موديلز» منى المنصورى فى جلسة تصوير خاصة قبل افتتاح «تيفانى فاشن ويك باريس» بدبى.. صور

النجم الساحلي يتعثر أمام الملعب القابسي

افتتاح محطتي مياه شرب بمراكز ومدن الحوامدية ومنشأة القناطر...فيديو وصور

فيديو

الوزراء: إنشاء منطقة حرة بـ"نويبع" هدفه الاستفادة من إمكانيات المنطقة.. فيديو
أحمد موسى: خطاب عالمي للرئيس السيسي بعد إعلان نتيجة الانتخابات رسميًا.. فيديو
محافظ جنوب سيناء: انعدام السياحة بـ"نويبع" سبب تحويلها لمنطقة حرة.. فيديو
شاهد.. الشماريخ تشعل أرضية الملعب في مواجهة الترجي والصفاقسي
«الوطنية للانتخابات» تتقدم بمذكرة رسمية لمجلس تنظيم الإعلام ضد «المصري اليوم».. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟