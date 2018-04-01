«سناكس» خدعة صحية لأطفالك.. تعرفي عليها

وفقا لما نشره موقع "parents" من مجموعة من الأفكار السناكس التي سيحبها الأطفال، تمنحهم القيم الغذائية المهمة التي تحتاجها أجسامهم.



التفاح

قومي بتقطيع شرائح من التفاح، وأضيفي عليها أطعمة مختلفة، وقدميها لأطفالك كنوع من الوجبات الخفيفة في نصف اليوم.



البيض

اسلقي البيض، وبعده قومي بتقطعيه، وقدميه مع خبز التورتيلا، بجانب بعض التوابل إلى أطفالك، ليحصلون على البروتينات الأساسية التي يحتاجها جسمهم.



الزبادي

الزبادي قليل الدسم مصدر ممتاز للكالسيوم المهم لبناء عظام طفلك وتقويتها، لذلك أحضري الزبادي المثلج وزينيه ببعض من الفواكه، وقدميه لطفلك كوجبة خفيفة.



الكعك الصحي

حضري كعكا بطريقة صحية، وضيفي عليه الخضراوات والفواكه التي يرفض طفلك تناولها وحدها، وقدمي تلك الوجبة كطبق خفيف في وسط اليوم.



العصائر المثلجة

أكثر خدعة ذكية تدخل على طفلك، فقومي بتحضير عصير البرتقال، الزبادي، وغيرها، وقطعي به مجموعة من الفواكه، وقدميه لطفلك، ليحظى بالكثير من الفوائد والقيم الغذائية المخبأة في هيئة عصير مثلج لذيذ، يمنحه الطاقة اللازمة لاستكمال اللعب بكل نشاط وحيوية.​