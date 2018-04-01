التعليم تفتح باب التقدم للعمل بلجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية..اليوم

أعلن خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم اليوم الأحد الأول من أبريل، فتح باب التقدم للراغبين في العمل بلجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة بامتحانات الثانوية العامة.



وأوضح عبد الحكم، أنه من المقرر أن تعقد الاختبارات والمقابلات الشخصية للأعضاء المتقدمين بعد فحص طلبات الترشح يومي الأربعاء والخميس 4 و5 أبريل 2018.