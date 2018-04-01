ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

للرجال..كوب من هذا المشروب لحياة زوجية أكثر سعادة

الأحد 01/أبريل/2018 - 07:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يفتش أغلب الرجال هنا وهناك عن أهم الأغذية لرفع معدل القدرة الذكورية لدية وبشكل طبيعي و بدون أى أضرار على صحتة الجسدية، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يقدم لك استشارى الطب البديل " محمد المصرى " كوب عصير يشعرك بالسعادة الزوجية ويرفع لديك القدرة الذكورية فور تناوله وهو عبارة عن :

عصير الرمان : يتعبر من مضادات الأكسدة وهى من أهم العناصر لرفع كفائة الجسم و تحسين وظائفة ككل و رفع نسبة الحديد لدية والتخلص من الآنيميا تماما و لكن يحذر "استشارى الطب البديل " مرضى السكر من تناوله إلا بعد استشارة الطبيب المختص لأن الرمان يحتوى على نسبة سكريات كبيرة .

و أضاف " المصرى " أن فاكهة الموز تعتبر من الأطعمة التى تحسن القدرة الذكورية وترفع معدل الطاقة للجسم ككل لأنه يحتوى على فيتامينA,C,B1 إلى جانب الماغنيسيوم والبروتين وكلها مواد لها القدرة على تحسين وصحة الرجال .

ترشيحاتنا

اليوم.. صرف المعاشات التأمينية لشهر أبريل

بيان مهم من القوات المسلحة بعد قليل

صحف الإمارات.. إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية غدا.. إدانات دولية واسعة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأرض.. وموسكو تحذر مواطنيها من السفر إلى بريطانيا

شاهد..حريق ضخم في مطار بريطاني يثير الرعب بين الركاب

تامر النحاس: استقرار الزمالك في عهد مرتضى منصور سبب تفضيلي التعامل معه..«فيديو»

دعوات للخروج في تظاهرات حاشدة داخل إسرائيل احتجاجًا على أحداث غزة

دعوات للخروج في تظاهرات حاشدة داخل إسرائيل احتجاجًا على أحداث غزة

شاهد..إطلالة أحلام الجديدة "صور"

"المصري": خصم 20 ألف جنيه من كل لاعب ووقف المستحقات لأجل غير مسمى

الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على معظم الغوطة الشرقية

حبس شخص متهم بتعذيب شقيقته وقتلها في المعصرة

"جلوبال 1": نقل مؤتمر "ماريتايم ستاندرد للناقلات البحرية" إلى موقع جديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أصالة يثير جدلا على السوشيال ميديا..«صور»

شاهدي.. أحدث إطلالات ميريهان حسين

الهلال السعودي يصل الإمارات لمواجهة العين.."صور"

طرق تنسيق البنطلونات الواسعة للمحجبات..«صور»

محمد صلاح يتربع على عرش قائمة "الحذاء الذهبي".. و3 لاعبين يلاحقونه.. أرقام وصور

فيديو

16 معلومة في البيان 17 القوات المسلحة.."فيديو"
شاهد.. بيان القوات المسلحة رقم 17 من العملية سيناء 2018
اكتشفي 4 طرق جديدة لإعداد "الرنجة"
أكثر من طريقة لتحضير الشوربة
تعرف على سر بكاء أحلام على مسرح The Voice..«فيديو»

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟