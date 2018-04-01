للرجال..كوب من هذا المشروب لحياة زوجية أكثر سعادة

يفتش أغلب الرجال هنا وهناك عن أهم الأغذية لرفع معدل القدرة الذكورية لدية وبشكل طبيعي و بدون أى أضرار على صحتة الجسدية، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يقدم لك استشارى الطب البديل " محمد المصرى " كوب عصير يشعرك بالسعادة الزوجية ويرفع لديك القدرة الذكورية فور تناوله وهو عبارة عن :



عصير الرمان : يتعبر من مضادات الأكسدة وهى من أهم العناصر لرفع كفائة الجسم و تحسين وظائفة ككل و رفع نسبة الحديد لدية والتخلص من الآنيميا تماما و لكن يحذر "استشارى الطب البديل " مرضى السكر من تناوله إلا بعد استشارة الطبيب المختص لأن الرمان يحتوى على نسبة سكريات كبيرة .



و أضاف " المصرى " أن فاكهة الموز تعتبر من الأطعمة التى تحسن القدرة الذكورية وترفع معدل الطاقة للجسم ككل لأنه يحتوى على فيتامينA,C,B1 إلى جانب الماغنيسيوم والبروتين وكلها مواد لها القدرة على تحسين وصحة الرجال .