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برلمان

برلماني: السنوات الأربعة المقبلة أعوام حصاد المشروعات

الأحد 01/أبريل/2018 - 08:03 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
أمينة الدسوقى
قال النائب عصمت زايد، عضو مجلس النواب، إن أهم أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الرئاسية الثانية، هي لاستكمال المشروعات التى بدأها فى فترته الأولى، بالإضافة إلى جذب الاستثمار، واستكمال تنمية سيناء وشرق قناة السويس، حتى يشعر المواطن بتحسن واضح في الاقتصاد.

وأضاف "زايد"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لأول مرة يصل الاحتياطى النقدى إلى 42 مليار دولار، لافتا إلى أن الأربع سنوات الماضية كانت فترة زراعة، أما الـ 4 القادمة ستكون أعوام الحصاد، ويشعر المصريون بتحسن كبير فى الاقتصاد، وزيادة قوة العملة المحلية أمام الأجنبية.

وفيما يخص ملف الصحة، أشار النائب إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل سيحدث طفرة كبيرة فى الصحة، خاصة أن الانظمة المعمول بها غير صالحة مثل العلاج المجاني، والتأمين الصحى المترهل والذي أدى إلى اعتقاد المرضى بعدم فاعلية تلك الأدوية التى يحصل عليها المريض، فضلا عن عدم وصول العلاج على نفقة الدولة للفئات الغير القادرة، والتى من المفترض أنه أنشئ خصيصا لها، لافتا إلى أن الأغنياء حققوا استفادة كبرى من هذا النظام، دون الفقراء.

وأكد النائب أن التأمين الصحى الشامل سيحقق جزءا من العدل، ويصلح منظومة الصحة، وعن ملف التعليم قال النائب إنه يتم خلال الفترة الحالية، وإعادة هيكلة للتعليم والمناهج.

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