مرجان يكشف تفاصيل طرح كراسات الشروط لمزايدة الرعاية والبث بالأهلي

قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي ، إن إدارة النادي طرحت بشكل رسمي، كراسات الشروط الخاصة بحقوق الرعاية وحقوق البث لمدة ثلاث سنوات قادمة.



وأضاف أن شركة صلة الراعية للنادي، هي أولى الشركات التي قامت بشراء الكراستين؛ لدخول المزايدة المقرر عقدها خلال الأيام القليلة القادمة.



وشدد مرجان، على أن كراسات الشروط المطروحة تعكس الطموحات الكبيرة للأهلي ومجلس إدارته؛ لتحقيق كل الأهداف المنشودة لإسعاد أعضاء وجماهير الأهلي في كل مكان.



وكشف المدير التنفيذي للأهلي أن كراسات الشروط أيضا جاءت بعد دراسة تسويقية كبيرة في الداخل والخارج، وتضمنت العديد من الجوانب الإيجابية لتحقيق أكبر عائد مالي للنادي وعلى سبيل المثال تضمنت العديد من المزايا منها:



أولا: أنها تم إعدادها بحيث تعالج التحديات التي كانت تواجه الشركات الراعية والقنوات الناقلة لمباريات الأهلي في السنوات الماضية، سواء في مجال الرعاية أو مجال البث، وكيفية تنفيذ جميع الحقوق الموجودة في الكراسات بشكل فعلي.



ثانيا: أن النادي الأهلي قام بدراسة التطورات والتحولات والتغيرات الاقتصادية في مصر وارتفاع معدلات النمو وزيادة معدلات الاستثمار التي انعكست على انتظام المسابقات والمنافسات الرياضية التي يشارك فيها النادي الأهلي، وزيادة عدد المنافسات الدولية والعربية التي يستضيفها ويشارك فيها النادي الأهلي وتقدم حقوقا جديدة للشركاء من الرعاة وقنوات البث والوافد الجديد لسوق البث « المواقع الإلكترونية» التي يشجعها النادي الأهلي على الاستثمار في المجال الرياضي وخاصة في مجالي الرعاية والبث.



ثالثا: كراسات الشروط الحالية تتوافق مع المشروعات التطويرية التي أقرها مجلس الإدارة، بحيث يمكن الاستفادة من الحقوق الجديدة الناتجة عن المشروعات التطويرية الكبيرة.



رابعا: تضمنت الكراسات مجموعة جديدة من الحقوق في مجال الرعاية والبث التي تحقق طموحات وتطلعات عائلة الأهلي في الفترة القادمة.



خامسا: الكراسات تركز على فتح أسواق جديدة للنادي الأهلي خارج جمهورية مصر العربية والاستفادة من القيمة التاريخية للنادي الأهلي في المنطقة العربية والقارة الإفريقية وفي الأسواق العالمية أيضا.