ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

خبيرعسكري سعودي: الحوثيون عصابة إرهابية يعملون على استمرار الحرب .. فيديو

السبت 31/مارس/2018 - 10:12 م
صدى البلد
قال الخبير العسكري السعودي وقائد كلية القادة والأركان السابق، اللواء شامي الظاهري، إن الصواريخ التي تطلقها ميلشيا الحوثي على المملكة السعودية هي بمثابة "رقصة الديك الذبيح"، مشيرا إلى أن تلك الصواريخ تطلق في مناسبات من بينها وجود المبعوث الأممي للملف اليمني في العاصمة صنعاء وذكرى بدء عمليات "عاصفة الحزم" وزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة والأنباء عن التوافق بين القيادة السعودية الأمريكية حول الملف اليمني وبأن تلك الصواريخ تأتي من إيران.

وأضاف الظاهري خلال مداخلة له على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامية سهام عبدالقادر، أن اطلاق الحوثيين للصواريخ هو عبارة عن "خيبة أمل" بسبب الخسائر الكبيرة التي منيوا بها على عدة جبهات، خاصة في "الحُديدة" والتي تُعد مدخل تهريب تلك الصواريخ لأيدي الحوثيين، متابعًا أن تلك "العصبة الفاسدة" – الحوثيين، لا يقبلوا الحلول السياسية، ولا تستجيب للمحاولات التي تم تقديمها للحل السياسي للأزمة لأنهم عبارة عن "عصابة إرهابية" تعمل على استمرار الحروب.

وأوضح الظاهري أن القوات المسلحة السعودية جاهزة ويقظة في مواجهة تلك الهجمات الحوثية باتجاه المملكة، مؤكدا أن الرياض تحاول أن تتعامل بالحكمة لأن ما يهمها هو المواطن البرئ في اليمن وإيران أيضا.

ترشيحاتنا

شاهد.. عمرو عبد الحق يكشف موقف الزمالك الأخير من عبد الله السعيد

«أبو شقة»: بعض الأحزاب في مصر عبارة عن «شقة» .. فيديو

«صدى الرياضة» يكشف الموعد الحقيقي لعودة أبو تريكة لمصر .. فيديو

أحمد شوبير: الصدمات المتكررة أفسدت إنجازات نادي الزمالك.. فيديو

«الوطنية للانتخابات» تتقدم بمذكرة رسمية لمجلس تنظيم الإعلام ضد «المصري اليوم».. فيديو

شاهد.. لحظة إنزال العلم الأمريكي وطرد الدبلوماسيين من مقر القنصلية في روسيا

روسيا تلقي القبض على الملياردير "سياف الدين" بتهمة الاختلاس

تخلص من مشاكل القولون بهذا المشروب

شاهد.. خالد قمر يتعرض لإصابة قوية في اليد

محمد صلاح يسجل هدفا قاتلا ويقود ليفربول لفوز ثمين على كريستال بالاس.. فيديو

وصفات تجعلك تتخلصين من الماء الزائد الذي يسبب السمنة

مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني .. بث مباشر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فتحي: من الفخر أن أمثل بلدي في قائمة أفضل لاعبي العالم.. صورة

"أم ساجد" أول سائقة تاكسي في المنوفية.. حاصلة على ليسانس آداب.. صور

«سوبر موديلز» منى المنصورى فى جلسة تصوير خاصة قبل افتتاح «تيفانى فاشن ويك باريس» بدبى.. صور

النجم الساحلي يتعثر أمام الملعب القابسي

افتتاح محطتي مياه شرب بمراكز ومدن الحوامدية ومنشأة القناطر...فيديو وصور

فيديو

شوبير: أتوقع لابني حارس منتخب الناشئين أن يتفوق على مسيرتي الكروية.. فيديو
بهاء أبو شقة: حزب الوفد الأقدم على مستوى العالم .. فيديو
«أبو شقة»: بعض الأحزاب في مصر عبارة عن «شقة» .. فيديو
أحمد موسى يشيد بمشروعات شركة كليوباترا العقارية.. فيديو
شوبير : عار لو لم يفز محمود الخطيب برئاسة الأهلي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟