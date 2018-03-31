خبيرعسكري سعودي: الحوثيون عصابة إرهابية يعملون على استمرار الحرب .. فيديو

قال الخبير العسكري السعودي وقائد كلية القادة والأركان السابق، اللواء شامي الظاهري، إن الصواريخ التي تطلقها ميلشيا الحوثي على المملكة السعودية هي بمثابة "رقصة الديك الذبيح"، مشيرا إلى أن تلك الصواريخ تطلق في مناسبات من بينها وجود المبعوث الأممي للملف اليمني في العاصمة صنعاء وذكرى بدء عمليات "عاصفة الحزم" وزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة والأنباء عن التوافق بين القيادة السعودية الأمريكية حول الملف اليمني وبأن تلك الصواريخ تأتي من إيران.



وأضاف الظاهري خلال مداخلة له على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامية سهام عبدالقادر، أن اطلاق الحوثيين للصواريخ هو عبارة عن "خيبة أمل" بسبب الخسائر الكبيرة التي منيوا بها على عدة جبهات، خاصة في "الحُديدة" والتي تُعد مدخل تهريب تلك الصواريخ لأيدي الحوثيين، متابعًا أن تلك "العصبة الفاسدة" – الحوثيين، لا يقبلوا الحلول السياسية، ولا تستجيب للمحاولات التي تم تقديمها للحل السياسي للأزمة لأنهم عبارة عن "عصابة إرهابية" تعمل على استمرار الحروب.



وأوضح الظاهري أن القوات المسلحة السعودية جاهزة ويقظة في مواجهة تلك الهجمات الحوثية باتجاه المملكة، مؤكدا أن الرياض تحاول أن تتعامل بالحكمة لأن ما يهمها هو المواطن البرئ في اليمن وإيران أيضا.

