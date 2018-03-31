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رياضة

«بازوكا»: واجهنا سوء توفيق في المباريات السابقة.. ونهدي الفوز للجماهير والإدارة.. فيديو

السبت 31/مارس/2018 - 10:38 م
محمد بازوكا لاعب
محمد بازوكا لاعب الاتحاد السكندري
حسن العمدة
أبدي محمد بازوكا، لاعب الاتحاد السكندري، عن سعادته بفوز فريقه على المصري بهدفين دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب برج العرب فى الجولة الـ30 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال بازوكا، خلال لقائه علي قناة دي إم سي، إن لاعبي الفريق كانوا مركزين لتعويض مباراة بتروجيت التي تعادلنا فيها قبل توقف الدوري، خاصة أننا كنّا نواجه سوء توفيق بشكل غير طبيعي في المباريات السابقة. 

وأكمل أن اللاعبين تعاهدوا على الصول على النقاط الثلاث من النادي المصري، لخوض باقي المباريات بأعصاب هادئة دون ضغوطات.

وأضاف، أن محمد مصيلحي كان له دور كبير ودعمنا فى المباريات السابقة ونهدي له الفوز ولجماهير الاتحاد السكندري .

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