"دور الشباب في العبور إلى المستقبل" ندوة بدار الأوبرا

تقام في السابعة مساء غد الاثنين على المسرح الصغير بدار الأوبرا ندوة بعنوان بين اليوم والغد ويستضيف الدكتور مهندس حسن عزت لطفي، خبير بناء وتنمية القدرات الهندسية والتكنولوجية والدكتور هاني نور الدين المنشاوي، رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالاسكندرية ويديرها الدكتورة غادة الوكيل ، ياتى هذا ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.



وبحسب بيان، يدور الحوار حول دور الشباب فى تنمية المجتمع باعتباره أساس والتقدم وعصب الأمة وروحها وأساليب تعزيز وتنمية قدراته مع طرح التصورات عن أهم التحديات التي تواجهه وكيفية التغلب عليها للعبور إلى المستقبل.



يذكر أن ندوات النشاط الثقافى والفكرى بالأوبرا تسعى إلى مناقشة القضايا الاجتماعية والفنية والثقافية الهامة والمعاصرة مع الاهتمام بطرح الحلول من خلال استضافة العديد من الشخصيات المستنيرة.