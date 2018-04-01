ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

"الاستثمار" تناقش مستقبل القطاع المالى غير المصرفى..اليوم

الأحد 01/أبريل/2018 - 01:30 ص
سحر نصر
سحر نصر
علياء فوزى و محمد يحيى
تناقش وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، محاور (الإستراتيجية القومية للقطاع المالى غير المصرفى خلال الأربع سنوات القادمة 2018- 2022 )للوصول إلى النسخة النهائية ، تمهيدا لعرضها من قبل الوزارة على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار لتبنيها ولتفعيل المبادرات اللازمة فى هذا الشأن.

وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية - من خلال مجموعة عمل من الباحثين – بإعداد تصور مبدئى لإستراتيجية قومية للقطاع المالى غير المصرفى خلال الأربع سنوات القادمة 2018- 2022 لتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى فى دعم الشمول المالى وتسهيل النفاذ إلى التمويل وبصفة خاصة للفئات المهمشة مثل المرأة والشباب.

وتاتى هذه الاستراتيجية فى إطار جهود تطوير القطاع المالى غير المصرفى كأحد الركائز الهامة لتحقيق الشمول المالى وتوفير التمويل اللازم لضخ استثمارات جديدة ، وبما ينعكس بالإيجاب على معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى فضلا عن الدور الذى تلعبه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى تحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المرتبطة بتنمية وتطوير القطاع المالى غير المصرفى.

ترشيحاتنا

تامر النحاس: إنبي فعل كل شيء لاستمرار إيهاب جلال.. والزمالك أنهى حلمهم «فيديو»

دعوات للخروج في تظاهرات حاشدة داخل إسرائيل احتجاجًا على أحداث غزة

تامر النحاس: استقرار الزمالك في عهد مرتضى منصور سبب تفضيلي التعامل معه..«فيديو»

«التضامن»: لم يصلنا حكم إضافة 80% للأجر المتغير لأصحاب المعاشات

فضيحة كبرى داخل الأمم المتحدة .. فيديو

تناول 5 حبات من الترمس يوميا واكتشف ما يحدث للجسم

الأهلي يكشف عن موعد تسلمه درع الدوري..«فيديو»

ايران تدعو السعودية للمصالحة بدلا من المواجهة

شاهد.. خالد قمر يتعرض لإصابة قوية في اليد

تعرف على توقعات خبراء الأرصاد لطقس الغد

شوبير: محمد صلاح المرشح الأول للفوز بالحذاء الذهبي فى أوروبا.. فيديو

شوبير : عار لو لم يفز محمود الخطيب برئاسة الأهلي .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أصالة يثير جدلا على السوشيال ميديا..«صور»

شاهدي.. أحدث إطلالات ميريهان حسين

الهلال السعودي يصل الإمارات لمواجهة العين.."صور"

طرق تنسيق البنطلونات الواسعة للمحجبات..«صور»

محمد صلاح يتربع على عرش قائمة "الحذاء الذهبي".. و3 لاعبين يلاحقونه.. أرقام وصور

فيديو

مدير الأهلي: نسعى للحصول على أكبر عقد رعاية في تاريخ النادي..«فيديو»
رمضان السيد: الأهلي صاحب فضل كبير على كل أبنائه.."فيديو"
رئيس نادي الرجاء: تأخرنا كثيرًا في التعاقد مع رمضان السيد..«فيديو»
مدرب الرجاء: حسام البدري يقدم كرة أوروبية مع الأهلي..«فيديو»
رمضان السيد: مهمتي مع الرجاء تشبه تجربتي في بتروجت..«فيديو»

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟