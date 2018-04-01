"الاستثمار" تناقش مستقبل القطاع المالى غير المصرفى..اليوم

تناقش وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، محاور (الإستراتيجية القومية للقطاع المالى غير المصرفى خلال الأربع سنوات القادمة 2018- 2022 )للوصول إلى النسخة النهائية ، تمهيدا لعرضها من قبل الوزارة على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار لتبنيها ولتفعيل المبادرات اللازمة فى هذا الشأن.



وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية - من خلال مجموعة عمل من الباحثين – بإعداد تصور مبدئى لإستراتيجية قومية للقطاع المالى غير المصرفى خلال الأربع سنوات القادمة 2018- 2022 لتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى فى دعم الشمول المالى وتسهيل النفاذ إلى التمويل وبصفة خاصة للفئات المهمشة مثل المرأة والشباب.



وتاتى هذه الاستراتيجية فى إطار جهود تطوير القطاع المالى غير المصرفى كأحد الركائز الهامة لتحقيق الشمول المالى وتوفير التمويل اللازم لضخ استثمارات جديدة ، وبما ينعكس بالإيجاب على معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى فضلا عن الدور الذى تلعبه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى تحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المرتبطة بتنمية وتطوير القطاع المالى غير المصرفى.



