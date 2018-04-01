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ثقافة

انطلاق فعاليات المهرجان اﻹقليمي لفرق نوادي المسرح بالإسكندرية

الأحد 01/أبريل/2018 - 05:52 ص
صدى البلد
ا ش ا
انطلقت فعاليات الدورة الـ 28 للمهرجان الإقليمي لفرق نوادي المسرح مساء اليوم السبت على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي التابع لفرع ثقافة الإسكندرية.

وقال شريف عباس مدير الشئون الفنية بالفرع إن المهرجان يستمر 11 يومًا ، ويتنافس خلاله 20 عرضًا مسرحيًا بحضور لجنة التحكيم، التي تضم الدكتور عبد الناصر الجميل، والدكتورة لمياء أنور، وأحمد هاشم.

وأوضح عباس أن اليوم الأول يتضمن عرضين مسرحيين هما "ماريوقيد" لقصر ثقافة مصطفى كامل ، تأليف وإخراج محمد شعبان ، و"الأوضة" لقصر ثقافة برج العرب تأليف إيهاب يونس وإخراج هشام أحمد.

وأشار إلى أن اختيار اسم "يوم الوفاء" لحفل افتتاح الدورة 28 تكريمًا للفنانين الراحلين الذين أثروا الحركة الفنية ، مؤكدًا أنه من المقرر أن يتم تكريم اسم كل من الفنان عمرو المحمدي، والمخرج سامح فتحي، والفنان مدحت بسيوني.

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