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برلمان

«برلمانية النور» تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين فى يوم الأرض

السبت 31/مارس/2018 - 11:43 م
الاعتداءات الإسرائيلية
الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين
أدان الدكتور أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المتظاهرين العزل، والاستخدام المفرط لسلطة الاحتلال للقوة، وذلك في مواجهة مسيرات سلمية خرجت لتحيى ذكرى يوم الأرض ‏وأدت إلى استشهاد 15 وإصابة 1200 جريح.

وأكد "خير الله" علي دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، وعلى رأسها حقه فى إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة.

وطالب رئيس برلمانية النور، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته التاريخية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، والتصدي وبشكل فوري لممارسات القمع الإسرائيلية و ان يضع حدا لها.مع ضرورة التوصل الي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس مرجعيات الشرعية الدولية وعدم السماح بالقفز عليها من أي جهة كانت.

وأشاد "خير الله"، بالدور المصري في السعي لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية من جهة ومحاولة تخفيف الأعباء عن الشعب الفلسطيني بإرسال أكثر من ٢٦ شاحنة وقود إلي قطاع غزة عبر معبر رفح.

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