«سيادة الرئيس.. كمل مشوارك».. نواب يكشفون أولويات السيسي في الفترة الثانية.. وأعضاء: أنجز 11 ألف مشروع ويكمل المسيرة.. والقيادة السياسية نجحت في إدارة الجانب الاقتصادى.. ومحاربة الإرهاب صامدة وثابتة

نواب يكشفون أبرز الملفات على طاولة الرئيس

سولاف درويش: الصحة والتعليم أولويات الرئيس في الولاية الثانية

عصمت زايد : الأربع سنوات القادمة أعوام حصاد المشروعات

عبد الفتاح محمد : التحدي القادم أمام الرئيس زيادة المعاشات والمرتبات



«الأوطان لا تبنى بالخواطر ولكن بالالتزام والانضباط».. قالها وأكدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى وضع روحه على كفه، ونادى شعبه، بضرورة إعلان خلاصهم من الجماعة الإرهابية التى كانت تسعى للنيل من الدولة، فلبى المصريون نداء السيسي الذى حثهم وقتها قائلا:" أطالب المصريين بالنزول حتى يعطوني تفويضا وأمرا حتى أواجه العنف والإرهاب المحتمل"، لم يكن دافعه وقتها إلا حب الوطن، الأمر الذى دفع المصريين لإنتخابه فى انتخابات ديمقراطية نزيهة خلال 2014 ولمدة أربعة أعوام ليستكمل مسيرته وهو رافعا راية القتال.



حمل على عاتقه ملفات لم يتم الإقتراب منها منذ سنوات، كان أهمها السكة الحديد والمستشفيات، والتعليم، فضلا عن نفور المستثمريين من مصر بسبب كثرة الاجراءات التى تجعل المستثمر غير قادر على استكمال خطته فى القاهرة، فأخذ كل هذا وقام بتحسين صورة مصر الخارجية بعد إبتعادها عن الساحة الدولية بسبب الجماعة الإرهابية، وعمل على عودة القاهرة للقارة الإفريقية مرة أخرى.



كما قام السيسي خلال الأعوام التى قضاها رئيس لمصر، هى تنفيذ مشروعات الكهرباء، وتحقيق طفرة فى منظومة النقل فى مصر البري والبحرى بافتتاح قناة السويس وتطوير ميناء الإسكندرية والدخيلة، فضلا عن وضع استراتيجية لضبط الأسعار، وخاصة بعد الإجراءات الإقتصادية الصعبة التى تم اتخاذها فى الفترة الأخيرة.



وبعد إنتهاء فترته الأولى، وجد شعبه مر أخرى، يطلب منه الترشح لفترة ثانية، ليستكمل مسيرة البناء والتعمير، وبالفعل لبى الرئيس النداء، ورشح نفسه فى الانتخابات التى أجريت على مدار ثلاث أيام 26، 27، 28 مارس، وانتهت إلى تجديد الثقة فيه مرة أخرى وفوزه بالمنافسة أمام موسي مصطفى موسي رئيس حزب الغد، وفقا للمؤشرات الأولية.



فوزه بفترة رئاسية ثانية، يحمله تلك الثقة وعبأ بأن يفوز بالتحديات التى تواجهه كرئيس لمدة 4 أعوام أخرى، فضلا عن استكمال مسيرته، وحول أهم الملفات التى يجب أن يضعها الرئيس فى حسبانه، قالت النائبة سلاف درويش، عضو مجلس النواب، إن أبرز الملفات التى يجب وضعها فى الحسبان خلال الفترة الرئاسية الثانية، ملفي الصحة والتعليم، وخاصة أنه بالفعل بدأت الدولة فى العمل عليهما خلال الفترة السابقة من خلال قانون التأمين الصحى والخطة التى وضعها وزير التربية والتعليم لتطوير المناهج التعليمية.



وتابعت درويش فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن القيادة السياسية نجحت فى إدارة الجانب الاقتصادى، حيث بدأت الدولة تحصد ثمار القرارات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية من تعويم سعر الصرف وغيرها، فضلا عن قدرة مصر على جذب الاستثمار ورؤس الاموال.



وأكدت النائبة أن ملف الصحة والتعليم شاق على أى قيادة سياسية، لأنه جاء نتيجة مشاكل تراكمية منذ سنوات، وليس من السهل حلها، وفيما يخص العشوائيات، لافتت النائبة إلى أن الدولة بدأت بالفعل، فى العمل على هذا الملف منذ فترة، فضلا عن تأسيس البنية التحتية.



وأكدت النائبة إن محاربة الإرهاب صامدة وثابتة فى الدولة، فضلا عن النجاح التى حققته العملية الشاملة سيناء 2018، مشيرا إلى أن تلك الحرب يشارك فيها الشعب مع الدولة والرئيس، قائلة:" الحرب على الارهاب حرب تخصنا جميعا".



فيما قال النائب عصمت زايد عضو مجلس النواب، إن أهم أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الرئاسية الثانية، هى إستكمال المشروعات التى بدأها فى فترته الأولى، بالإضافة إلى جذب الاستثمار، واستكمال تنمية سيناء وشرق قناة السويس، حتى يشعر المواطن بتحسن واضح فى الإقتصاد.



وتابع زايد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لأول مرة يصل الإحتياطى النقدى إلى 42 مليار دولار، لافتا إلى أن الأربع سنوات الماضية كانت فترة زراعة، أما الـ 4 القادمة ستكون أعوام الحصاد، ويشعر المصريون بتحسن كبير فى الاقتصاد، وزيادة قوة العملة المحلية أمام الأجنبية.



وفيما يخص ملف الصحة، أشار النائب إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل سيحدث طفرة كبيرة فى الصحة، وخاصة أن الانظمة المعمول بها غير صالحة مثل العلاج المجاني، والتأمين الصحى المترهل والذي أدى إلى إعتقاد المرضى بعدم فاعلية تلك الأدوية التى يحصل عليها المريض، فضلا عن عدم وصول العلاج على نفقة الدولة للفئات الغير القادرة، والتى من المفترض أنه أنشء خصيصا لها، لافتا إلى أن الأغنياء حققو استفادة كبري من هذا النظام، دون الفقراء.



وأكد النائب أن التأمين الصحى الشامل سيحقق جزء من العدل، ويصلح منظومة الصحة، وعن ملف التعليم قال النائب أنه يتم خلال الفترة الحالية، إعادة هيكلة للتعليم والمناهج.



وقال النائب عبدالفتاح محمد عضو مجلس النواب، إن هناك العديد من المشروعات التى تمت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الرئاسية الأولى، والتى وصل عددها إلى 11 الف مشروع بمعدل 3 مشروعات فى اليوم الواحد، من مزارع سمكية واكتشافات لحقول الغاز وتوفير عائدات للخزانة العامة للدولة.



وتابع محمد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن أهم التحديات التى تواجه الرئيس القادم، هو زيادة المعاشات، والمرتبات، وتحسين خدمات الصحة والمستشفيات وتطوير المناهج التعليمية، بالإضافة إلى السيطرة على ارتفاع الأسعار ومراقبة الأسواق.



وأكد النائب أن المواطن يأن من زيادة الأسعار، وبالتالى فإن العمل على تخفيف الأعباء عن المواطن البسيط يأتى من خلال زيادة راتبه أو معاشه حتى يتماشى مع المتغيرات الإقتصادية.

