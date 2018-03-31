"ذوو القدرات الخاصة " يقدمون عروضا فنية بمعرض الاسكندرية للكتاب
السبت 31/مارس/2018 - 11:45 م
صورة ارشيفية
قدم فريق "وى كان باند" لذوى القدرات الخاصة اسكتش بعنوان الوحدة الوطنية فى إطار الفعاليات الفنية لمعرض الإسكندرية للكتاب والذى تنظمه هيئة الكتاب برئاسة د.هيثم الحاج على ، بملعب كلية الهندسة ،بشارع لطفى السيد بالشاطبى ، فى الفترة من 30 مارس حتى 9 إبريل.
يدور الاسكتش حول شهداء الوطن من الجيش المصرى الذين يقدمون أرواحهم كل يوم فداء للوطن ، ويؤكد على الوحدة الوطنية وتكاتف أبناء الشعب على اختلاف أديانهم ، كما قدم الفريق عرض مسرحى بعنوان سيناء فى قلب مصر ، ويدور حول الإرهاب فى سيناء أرض الفيروز.
كما قدم الفريق مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة من الأغاني منها حبيبى قاسى ليه ياخى ، ثلاث دقات وغيرها.
ولاقت الفرقة إقبالا كبيرا من جمهور معرض الإسكندرية.