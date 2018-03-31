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ثقافة

"ذوو القدرات الخاصة " يقدمون عروضا فنية بمعرض الاسكندرية للكتاب

السبت 31/مارس/2018 - 11:45 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
طارق موسى
قدم فريق "وى كان باند" لذوى القدرات الخاصة اسكتش بعنوان الوحدة الوطنية فى إطار الفعاليات الفنية لمعرض الإسكندرية للكتاب والذى تنظمه هيئة الكتاب برئاسة د.هيثم الحاج على ، بملعب كلية الهندسة ،بشارع لطفى السيد بالشاطبى ، فى الفترة من 30 مارس حتى 9 إبريل.

يدور الاسكتش حول شهداء الوطن من الجيش المصرى الذين يقدمون أرواحهم كل يوم فداء للوطن ، ويؤكد على الوحدة الوطنية وتكاتف أبناء الشعب على اختلاف أديانهم ، كما قدم الفريق عرض مسرحى بعنوان سيناء فى قلب مصر ، ويدور حول الإرهاب فى سيناء أرض الفيروز.

كما قدم الفريق مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة من الأغاني منها حبيبى قاسى ليه ياخى ، ثلاث دقات وغيرها.
ولاقت الفرقة إقبالا كبيرا من جمهور معرض الإسكندرية.

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