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محافظ كفر الشيخ يرد على اتهامه بإهانة الناخبين .. فيديو

السبت 31/مارس/2018 - 10:10 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن تصريحاته عن المقاطعين للانتخابات "مجتزئه" وجاءت على طريقة "لا تقربوا الصلاة"، مشيرًا إلى أن "كلامه عن المشاركين في الانتخابات الذين وقفوا ضد أهل الشر والعالم، وضرب المثل وقتها بأهالي كفر الشيخ".

وأكد "نصر"، في مداخلة لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مع عمرو عبد الحميد، أنه لا توجد دولة في العالم يشارك فيها الناخبون بنسبة 100%، وأنا لم أقصد أولادي الذين لم يشاركوا، ولكن أهل الشر الذي يحضون على الكراهية وتشوية مصر أمام العالم"، مؤكدًا أن "تصريحاته عن مكافأة الناخبين تعامل معها البعض بطريقة "ولا تقربوا الصلاة".

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