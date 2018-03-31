بريطانيا تلوح بإغلاق «وكر الجواسيس الروس» على أراضيها.. وتقارير روسية تشكك في تعرض سكريبال وابنته لغاز «نوفيتشوك».. وموسكو تطرح 14 سؤالا على لندن بخصوص الأزمة

الخارجية الروسية تطلب إيضاحات حول تدخل فرنسا في التحقيقات الخاصة بالحادث

تعافي ابنة الجاسوس يدحض رواية لندن حول تعرضها لغاز "نوفيتشوك"

الدبلوماسيون الروس يغادرون مبنى السفارة الروسية في واشنطن



سلطت الصحف الروسية، اليوم، الضوء على تحسن حالة ابنة الجاسوس الروسي، يوليا سكريبال، التي تعرضت لحادث تسمم برفقة والدها، سيرجي سكريبال، في مدينة سالزبوري البريطانية.



قالت صحيفة "جازيتا.رو" الروسية، إن يوليا سكريبال استعادت وعيها في المستشفى وأصبحت تستطيع الأكل والشرب بنفسها، لافتة إلى أن السلطات البريطانية تأمل في أن تتحسن حالتها لأخذ أقوالها حول الحادث.



نقلت الصحيفة عن خبراء في السموم قولهم إن تحسن حالة ابنة الجاسوس الروسي تنفي رواية السلطات البريطانية حول تعرض الأبنة ووالدها لغاز "نوفيتشوك" السام.



وقال خبير السموم، أليكسي فودوفزوف، في تصريح للصحيفة، إن السلطات البريطانية تتعمد إخفاء يوليا سكريبال وتكتفي فقط بالتحدث عن تحسن حالتها الصحية، مضيفًا: "حتى الآن لم ير احدا يوليا. إذا رأينا الحالة فبإمكاننا أن نحدد ما حدث بالفعل".



أوضح العضو السابق بلجنة الأسلحة البيولوجية بالأمم المتحدة، إيجور نيكولين، في تصريح آخر لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن تحسن حالة يوليا دليل على عدم تعرضها لغاز "نوفيتشوك" كما تعتقد السلطات البريطانية.



وأضاف نيكولين أن هذه الحقيقة تدحض رواية رئيسة الوزراء البريطانية حول تعرض سكريبال وابنته لغاز نوفيتشوك السام".



من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم السبت، إنها تبحث طلب السفارة الروسية في لندن حول الوصول الدبلوماسي لإبنة الجاسوس الروسي المزدوج، يوليا سكريبال، باعتبارها مواطنة روسية.



وأضاف البيان الصادر عن الخارجية البريطانية، الذي حصلت وكالة "تاس" الروسية على نسخة منه: "نبحث الطلب حول توفير الوصول الدبلوماسي وفقًا لإلتزاماتنا الدولية والقانون المحلي بما في ذلك حقوق ورغبات يوليا سكريبال نفسها".



وكانت السفارة الروسية في بريطانيا طالبت، أمس، بحق الوصول الدبلوماسي إلى يوليا سكريبال التي أستعادت وعيها في احد المستشفيات في مدينة سالزبوري بحسب ما أفادت السلطات البريطانية.



من جهتها، ذكرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، اليوم السبت، أن السلطات البريطانية تبحث إغلاق الملحقية التجارية الروسية في لندن.



وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها، إن السلطات البريطانية تبحث إغلاق الملحقية التجارية الروسية باعتبارها "وكرًا للجواسيس".



وفي موسكو، علق النائب الأول لرئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الإتحاد الروسي، فلاديمير جاباروف، على هذه الأنباء قائلًا إن إغلاق الملحقية الروسية في لندن لن تسبب مشكلات ضخمة بالنسبة لروسيا..



وأكد جاباروف أن روسيا لديها وسائل كثيرة للرد على اي أعمال عدائية من جانب بريطانيا.



من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن قائمة تضم 14 سؤالًا موجهة إلى السلطات البريطانية حول أزمة تسمم الجاسوس الروسي المزدوج، سيرجي سكريبال، في بريطانيا.



وتضمنت القائمة تساؤلات حول رفض السلطات البريطانية طلب روسيا بشأن الوصول الدبلوماسي لسكريبال وابنته اللذين تعرضا لحادث تسمم في مدينة سالزبوري بجانب تدخل فرنسا في التحقيق بشأن الحادث.



وقالت الوزارة إنها تنتظر جوابًا من السلطات البريطانية حول تدخل فرنسا في سير التحقيقات الخاصة بالحادث، معربة عن تحيرها إزاء اهتمام باريس بالتحقيق في حادث يخص مواطنين روس على الأراضي البريطانية.



ودعت الوزارة الحكومة البريطانية إلى الكشف عن حججها التي أعلنت من خلالها أن المادة المستخدمة في تسميم سكريبال روسية الصنع.



في غضون ذلك، ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية أن اول مجموعة من الدبلوماسيين الروس المطرودين من الولايات المتحدة غادرت السفارة الروسية اليوم متوجهة إلى مطار واشنطن للعودة إلى روسيا.



وقالت الوكالة إن حافلة قامت بنقل الدبلوماسيين الروس وعائلاتهم من السفارة إلى المطار.



وتتهم بريطانيا والولايات المتحدة الحكومة الروسية بالضلوع في محاولة اغتيال العقيد السابق في المخابرات الروسية، سيرجي سكريبال، وابنته، باستخدام سلاح كيميائي في مدينة سالزبوري البريطانية، بينما تنفي موسكو تلك الاتهامات قائلة إنها لا تستند إلى اي دليل ملموس.