مجلس النواب يرد على اتهام المحافظين بالإساءة للناخبين.. فيديو

قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إنه يوجه التحية لكل مسئول في مصر شجع المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، دون التوجيه لاختيار مرشح معين.





وأضاف "حسب الله"، في مداخلة لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، أن "محافظ القليوبية أشجعه على تصريحاته بشأن حثه للمواطنين على المشاركة في الانتخابات، والمحافظ يكون عليه مسئولية مجتمعية، وأنا مع الحوافز التي أعلن عنها بشأن الأماكن الأكثر تصويتًا"، مؤكدًا أنه لا يتفق مع أي تصريحات تفرق في التنمية بين قرى وأخرى.





وكان النائب هيثم الحريري تقدم بطلب للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بطلب إحاطة لكل من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن ما اعتبره النائب إهانة صادرة من محافظي كفر الشيخ والبحيرة والوادي الجديد والقليوبية، ضد أهالي هذه المحافظات.





قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إنه يوجه التحية لكل مسئول في مصر شجع المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، دون التوجيه لاختيار مرشح معين.





وأضاف "حسب الله"، أن "محافظ القليوبية أشجعه على تصريحاته بشأن حثه للمواطنين على المشاركة في الانتخابات، والمحافظ يكون عليه مسؤولية مجتمعية، وأنا مع الحوافز التي أعلن عنها بشأن الأماكن الأكثر تصويتًا"، مؤكدًا أنه لا يتفق مع أي تصريحات تفرق في التنمية بين قرى وأخرى.



