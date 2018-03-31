الليمون لعلاج الحبوب والاسمرار فى منطقة الإبط

تسعي للقضاء على مشكلة الحبوب والاسمرار الموجودة فى منطقة اسفل الابط، ولا تعلمى ما يجب القيام به للقضاء على تلك الازمة ومع قدوم فصل الصيف لا تعلمى ما يجب القيام به للقضاء على تلك الأزمة؟.



جاء فى موقع "شير كير" فأن استخدام شريحة من الليمون على منطقة الإبط من خلال فركها فى تلك المنطقة لمدة ١٠ دقائق يساهم فى القضاء على البكتريا الضارة التى تؤثر بصورة كبيرة على تلك المنطقة.



ووفقا لما جاء فى الموقع، فأن استخدام تلك الطريقة تساعد فى التخلص من مشكلة الاسمرار وكذلك يقلل من أزمة العرض ورائحته الكريهة.

