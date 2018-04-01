اليوم.. صرف المعاشات التأمينية لشهر أبريل

وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، المسئولين بصندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة وبدء صرف جميع المعاشات التأمينية لشهر أبريل بدءا من اليوم الأحد، الأول من أبريل، وذلك بالتنسيق مع البنوك والهيئة العامة للبريد.



وصرحت "والي" بأن المواعيد الدورية للصرف هي اليوم الأول من المعاشات التي تصرف من منافذ صرف الصندوقين وتبلغ عددها 2.650 مليون قائم بالصرف بقيمة شهرية 2.9 مليار جنيه، واليوم الخامس للمعاشات التي يتم صرفها من مكاتب هيئة البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة اجمالية 5.2 مليار جنيه، واليوم العاشر للمعاشات المحولة على حسابات جارية لدى البنوك وعددها 1.46 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.2 مليار جنيه.



ونظرًا لقرب عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم وتيسيرًا على أصحاب المعاشات المستفيدين سوف يتم الصرف لجميع المعاشات التأمينية، والتي تبلغ قيمتها 11.3 مليار جنيه لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف اعتبارًا من يوم الأحد الأول من أبريل 2018.



كما وجهت وزيرة التضامن بإعداد غرفة عمليات لمتابعة سير عمليات الصرف واستمرار منافذ صرف الصندوقين في صرف المعاشات بعد مواعيد العمل الرسمية في حالة وجود حالات بالمنافذ.



ومن جانبه صرح شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بأن منافذ الصرف في فروع البنك سوف تبدأ في الصرف بدءًا من الساعة السابعة صباحًا، وحتى الانتهاء من الصرف للحالات المتواجدة بالفروع.