شوبير : عار لو لم يفز محمود الخطيب برئاسة الأهلي .. فيديو

قال الإعلامي أحمد شوبير ونجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن ترشح محمود الخطيب لرئاسة النادي الأهلي إستكمال لكلمة أسطورة الأهلي، حيث أن بيبو أسطورة الكرة والأهلي أسطورة الأندية .



وأضاف شوبير خلال حواره على فضائية الحياة في برنامج "الحياة اليوم"، أن فوز الخطيب برئاسة القلعة الحمراء أمر طبيعي، وأن من العار على الأهلاوية ترشح بيبو لأي منصب وعدم الفوز به .



وتابع:" كان هيبقى من العار علينا كلاعبي كرة قدم في الأهلي وأعضاء ننتمي الى القلعة الحمراء أن يخسر الخطيب في انتخابات القلعة الحمراء .



واختتم تصريحاته قائلا:" لو كان الخطيب منجحش في الانتخابات مكنتش هدخل النادي ثاني" .

