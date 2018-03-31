أخصائي تغذية يوضح أعراض وطرق علاج كسل المعدة

كسل الأمعاء هو عدم قدرة الأمعاء على امتصاص الطعام المهضوم، وبذلك يشعر المريض بعسر الهضم والثقل في البطن والإمساك، وأحيانا الإسهال، وبذلك يصاب المريض بالخمول والكسل ، وكل ذلك ناتج عن قلة تناول الألياف في الطعام والموجود في الخضار والفواكه الطازجة والمجففة، وقلة الحركة والرياضة وخاصة المشي الذي ينشط الأمعاء، وعدم شرب كمية كافية من السوائل والماء.



وأوضح دكتور خالد يوسف أخصائي التغذية وعلاج السمنة أعراض كسل الأمعاء وهي:

-الشعور بحرقان عند التبرز وأحيانا يصل الحرقان إلى البول.

-الشعور بالغازات والانتفاخ في البطن.

-الشعور بالثقل في المعدة ولو تناول القليل من الطعام.

-الاصابة بالاسهال او الامساك الدائمين او تبادل الاثنين على فترات .

-عسر الهضم .

-التصرفات العصبية والتوتر .

-الشحوب وقلة النضارة في الوجه .

-ظهور الشيب المبكر والتجاعيد في الوجه .

-اللامبالاة وضعف التفكير والاتكال على الغير في المواقف الصعبة .

-كثرة النوم حتى ولو كان جالسا على مقعد .

الكسل والخمول حتى لو احتاج لشربة ماء .



وأشار للعديد من الأسباب التى تؤدى لذلك وهى :



-دوام الجلوس وقلة الحركة والمشي والرياضة والسباحة .

-تعاطي الاقراص المنومة او المضادة للاكتآب .

التوتر العصبي .

-قلة الالياف في الطعام .

-الامساك الدائم .

-قلة شرب الماء والسوائل .

-فقدان السوائل من الجسم بسبب العرق او القيئ والاسهال .



وأوضح طرق العلاج التى تخلصك من المشكلة :



الألياف : الإكثار من أكل الأطعمة الغنية بالألياف .

الخضار والفاكهة : والإكثار من أكل الخضار والفاكهة المجففة والطازجة .

النخالة : الحبوب الكاملة مثل القمح او اضافة نخالة القمح الى طعامنا .

السوائل: الإكثار من شرب الماء والسوائل والعصائر .

الملينات: عدم تناول الملينات .

الرياضة: المشي يوميا لتدليك الأمعاء والرياضة الخفيفة .

الفاكهة : تناول الفواكه الطازجة وخاصة التين والخوخ والبلح لغناها بالالياف

زيت الزيتون : الإكثار من تناول زيت الزيتون في الطعام .

الحوامض : تجنب الأطعمة الحامضة والمخللات والطراشي .

الشراب الصناعي : تجنب الشراب والعصير الصناعي والغير طبيعي .

