لجنة الفتوى توضح الأحق بالشبكة بعد فسخ الخطوبة

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الحكم في الشبكة مرده إلى العرف المتبع، أو الاشتراط فإن جرى العرف على اعتبار الشبكة من المهر أو تم الاشتراط على ذلك بين الطرفين فلا تستحق المخطوبة الشبكة بسبب فسخ الخطبة.



وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «تقدم شاب لخطبة فتاة ، ونظرا لاختلاف الطباع عدل الشاب عن الخطبة فما حكم الشبكة والهدايا التي قدمها الخاطب لمخطوبته أثناء الخطبة؟» أن الخطبة مجرد وعد بالزواج فلا تأخذ حكم العقد، ومن القرائن التي يعرف بها كون الشبكة من المهر تدوينها في قائمة المنقولات باعتبارها أمانة لدى الزوج، وإن لم يتم الاشتراط ولم يجر العرف باعتبار الشبكة من المهر فإن الشبكة حينئذ هدية.



وتابعت: والفتوى على أنه إن وقع فسخ الخطبة من الخاطب بغير سبب شرعي فلا يسترد الخاطب شيئا مما أهداه، وأوصت اللجنة الطرفين بانتداب حكمين صالحين يعرفان بالأمانة والتقوى للفصل بينهما في هذا النزاع، وتغليب داعي الرحمة والعفو والصفح.

