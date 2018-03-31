عماد الدين أديب: الدولة تضرب في مقتل منذ 1952 لعرقلة نهضتها

قال الإعلامى عماد الدين أديب، إن النهضة التى شهدتها مصر منذ عهد محمد على وانعكست على شتى مناحى الحياة أدت لنهوض المجتمع بشكل كامل، وتابع: «منذ 52 لحد قريب من كام سنة تضرب الدولة فى مقتل سواء عقلي وتعليمي ونظام قيمي وثقافة وطنية».





وأضاف عماد الدين أديب، خلال لقائه مع الإعلامى «معتز بالله عبد الفتاح» على فضائية «أون لايف» فى قراءة فى الانتخابات الرئاسية 2018، أنه خلال عهد الملك فاروق كانت هناك حصة تسمى بحصة المناظرة بين تلميذ وشخص آخر لطرح قضية ماء يتم النقاش حولها وهذا النظام معمول به الآن فى المدارس الأمريكية، وتابع: "وذلك من أجل تنمية الرأى الآخر.. معندكش حد يقدر يقول خطبة اليوم إلا فيما ندر لو سياسى قادر".



