أحمد موسى يشيد بمشروعات شركة كليوباترا العقارية.. فيديو

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالمشاريع العقارية التي تُنشئها شركة كليوباترا العقارية، مشيرًا إلى أن أكثر المشروعات العقارية للشركة التي نالت إعجابه، مشروع الشركة في مطروح.





وأضاف "موسى"، في تصريحات له مع الإعلامية هند النعساني، على خلفية زيارته إلى معرض "سيتي سكيب"، أن الشركة لها مدينة كاملة على مساحة 350 فدانًا، وليس مجرد منتج سياحي، مشيرًا إلى أن محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا جروب، يُسافر كثيرًا، وينقل صورة مميزة من مختلف دول العالم، تظهر في تصميمات الشركة.





وقالت مدام حنان، إحدى عُملاء شركة كليوباترا العقارية، إن ما لفت انتباهها في عروض الشركة، هي وجود مزايا التقسيط على فترات مختلفة.



