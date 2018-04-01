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فكر دينى

كلية الدراسات الإسلامية تحتفل بحصولها على شهادة جودة التعليم

الأحد 01/أبريل/2018 - 05:59 ص
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم
تحتفل كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور جاد الرب أمين عبد المجيد عميد الكلية، بحصولها على شهادة جودة التعليم.

يأتي ذلك في حفل كبير يحضره الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، وعدد من عمداء ووكلاء كليات جامعة الأزهر.

يتضمن الحفل عروضا مسرحية في خطوة جديدة جريئة تعبر عن ريادة وتقدم الكلية وسبقها عن نظيراتها من كليات الجامعة، العروض من تأليف وإخراج الدكتور محمد فيصل المدرس بالكلية والأداء المسرحي لفريق ضحكة ومدد المسرحي المكون من طلاب جامعة الأزهر.

المسرحية الأولي بعنوان "صمام أمان"، تدور أحداثها حول ثوابت المنهج الأزهري وقيمته، ولم تغفل المسرحية الجانب الواقعي الذي يعيشه المجتمع العالمي فسلطت الضوء على جملة من القضايا المتنوعة التي تعامل معها المنهج الأزهري وفق رؤية إسلامية وسطية قائمة على إعمال العقل والحفاظ على النقل في صورة فنية متكاملة.

كذلك يقدم الحفل مشهدا تمثيليا بعنوان "القدس في قلب الأزهر"، وذلك تلبية لدعوة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بأن يكون العام 2018م عاما للقدس الشريف، وقياما بواجبها الدعوي تقدم الكلية هذا العمل الفني الذي يعبر عن هوية ومكانة القدس في قلوب المسلمين.

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