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أخبار العالم

زحام شديد على شراء نسخة جديدة من "القرآن الكريم" في أوزبكستان.. فيديو

السبت 31/مارس/2018 - 10:25 م
زحام في طشقند لشراء
زحام في طشقند لشراء المصحف الشريف
القسم الخارجي
كشفت محطة راديو "أوزودليك" الأوزبكستانية، اليوم السبت، عن إقبال شديد من سكان العاصمة الأوزبكستانية طشقند على إحد متاجر الكتب لشراء أول نسخة من القرآن الكريم يتم طباعتها في أوزباكستان.

وقال مراسل المحطة إنه لأول مرة في تاريخ أوزبكستان منذ استقلالها يصادف وجود مثل هذا التجمع الضخم من أجل شراء المصحف الشريف، مشيرًا إلى أنه تم بيع 250 نسخة من المصحف خلال نصف ساعة فقط.

وأوضحت المحطة أن النسخة الجديدة من القرآن تم طباعتها في مطبعة "هيلول" التي تم تأسيسها من قبل الشيخ محمد صادق يوسف، مشيرة إلى أن تكلفة النسخة بلغت 3.75 دولار.

وأشارت المحطة إلى أنه تم طباعة المصحف الشريف بإذن رسمي من مؤسسة "دار السلام للنشر والطباعة" المصرية.

كانت جميع نسخ القرآن الكريم الموجودة في أوزبكستان تم طباعتها في دول الخليج العربي، حيث تعد تلك اول مرة يتم فيها طباعة القرآن الكريم داخل البلاد.

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