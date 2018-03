استطاع المتسابق ربيع الحجار أن يخطف التصويت له في الحلقة الثالثة والأخيرة من مرحلة المواجهة في برنامج اكتشاف المواهب The Voice، ليتأهل بذلك متسابق فريق اليسا للمرحلة المباشرة من المراحل النهائية لاختبار الصوت.



وتغلب ربيع الحجار على الثنائي إيلين مصري ومحمد علي بعد أن قدم كلًا منهما أغنية «The Show must Go on»، أمام أعضاء لجنة التحكيم.