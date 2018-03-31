واشنطن تجهض مشروع قرار أمميًا حول أحداث غزة

أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن الولايات المتحدة اعترضت اليوم على مشروع قرار أممي حول المواجهات الأخيرة بين القوات الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل.



عقد مجلس الأمن الدولي صباح اليوم، السبت، جلسة طارئة بناء على طلب دولة الكويت من أجل بحث التداعيات في قطاع غزة.



وأعرب مراقب فلسطين رياض منصور - خلال كلمته في الجلسة - عن شكره لدولة الكويت لدعوتها لعقد هذا الاجتماع الطارئ، لافتا إلى أن فلسطين قررت إعلان اليوم السبت حدادا وطنيا على أرواح شهداء غزة.



وقال منصور "أحيي جماهير الشعب الفلسطيني الصامد في الأراضي المحتلة وخارجها بمناسبة يوم الأرض، معربا عن إدانته بأقوى العبارات المذبحة الإسرائيلية البشعة بحق الفلسطينيين.



وأضاف أنه ينبغي على مجلس الأمن الدولي تحمل المسؤولية ووقف المجزرة وتوفير حماية للمدنيين الفلسطينيين، موضحا أن المجزرة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين العزل والنساء والأطفال مقززة.



وقال منصور إن المتظاهرين لم يشكلوا أي تهديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ردت بشكل غير مبرر تجاه المظاهرات السلمية.



وأضاف مراقب فلسطين أن احتجاجات اليوم بداية لسلسلة من المظاهرات السلمية حتى ذكرى النكبة في مايو، لافتا إلى أن اسرائيل كانت تستعد لارتكاب تلك المجزرة بحق الفلسطينيين.



وقال مراقب فلسطين إن حملة التحريض والعنف الإسرائيلي بحق الفلسطينيين لا علاقة لها بأمن إسرائيل، داعيا مجلس الأمن إلى التحرك الفوري لممارسة مسؤولياته وفق الميثاق وتنفيذ قراراته في ضوء الانتهاكات الفادحة للحقوق المشروعة للفلسطينيين، مرحبا باقتراح أعضاء المجلس بالتحقيق في المجزرة الإسرائيلية في قطاع غزة.