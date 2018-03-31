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أديب: «النظام اللي يخلي 25 مليون مواطن يشارك بالانتخابات حتى لو بالتعبئة لازم يحكم» .. فيديو

السبت 31/مارس/2018 - 10:28 م
صدى البلد
قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبت أنه يعى الموقف المصري أكثر من النخبة المصرية.

متابعًا:" النخبة اللي هم من أستاذة الأبحاث والدراسات والعلوم السياسية.. يفهمون ماذا يحرك المصريين حتى في اللغة التي يستخدموها والرسائل البسيطة والتلقائية".

وأضاف أديب، خلال حواره مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، عبر فضائية "ON live"، مساء اليوم، "أجهزة الدولة لم تتدخل على الإطلاق في حشد المواطنين خلال الانتخابات الرئاسية من أجل إجبارهم على الذهاب إلى الصناديق، والرئيس كان حريصًا على الدولة والشعب وصادقًا معهم وهو الأمر الذي جعل ظهيرا شعبيا ضخما دفع حشود المواطنين للخروج في الانتخابات، والشعب يعلم جيدًا متى يكون الحاكم صادقًا أم كاذبًا".

وتابع: "على الأقل في 25 مليون مواطن شارك بالانتخابات، نقدر وإحنا مطمئنين نقول إن في 25 مليون مواطن نزلوا، وأكيد كلهم منزلوش عشان الـ500 جنيه الغرامة، أو راحوا برشاوى انتخابية، أو بتعبئة أجهزة الدولة وأجهزة الأمن، فضلًا عن إن النظام اللي يقدر يخلي 25 مليون مواطن يشارك بالانتخابات، سواء بالتخويف أو بالرشوة أو بالتعبئة أو بالحشد، لازم يحكم".

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