ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

المعارضة القطرية تفضح مافيا تميم والحرس الثوري الإيراني

السبت 31/مارس/2018 - 10:33 م
تميم بن حمد وحسن
تميم بن حمد وحسن روحاني وفي الخلفية قوات من الحرس الثوري
قسم الخارجي
وجهت المعارضة الإيرانية صفعة جديدة للنظام القطري وحلفاؤه في إيران،الذين لم يقتصر دعمهم للإرهاب عن طريق تمويل التنظيمات الإرهابية على الأرض فقط، بل امتد الأمر لدعم الإرهاب الإلكتروني أيضا.

نشر ائتلاف المعارضة القطرية، اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" 10 تغريدات تكشف تفاصيل ما اسمته بـ"المافيا الإلكترونية"، التي أسسها الديوان الأميري القطري بالتعاون مع خبراء تابعين للحرس الثوري الإيراني.

وأضافت المعارضة أن المافيا الإلكترونية تضم أيضا شركات وأشخاص من قارة أمريكا الجنوبية وتحديدا من دولة فنزويلا، وأن ما أشيع منذ فترة حول ممارسات القرصنة الإلكترونية للنظام القطري، ما هو إلا جزء بسيط من أنشطة مافيا الجريمة المنظمة تلك.

وأشارت المعارضة إلى أن تلك المافيا بدأت في العمل منذ أكثر من 10 سنوات، وكان مركزها الرئيسي في مدينة "مراكيبو" في فنزويلا، ويشرف عليها قطريين متواجدين بالعاصمة كراكاس.

والذين يعملون أيضا على التنسيق مع الخبراء الإيرانيين الموجودين بالأحياء الشعبية هناك أو بالقرب من محطات إرسال شركات الاتصالات لضمان عدم حدوث توقف في عمليات القرصنة والتجسس.

وأوضحت المعارضة أنه قبل فترة قصيرة من انطلاق ما اسمته بـ "الربيع الإخواني"، اتخذ النظام القطري قراره بتوسيع عمل تلك الشبكة، بتجنيد عشرات القراصنة الإلكترونيين وتوزيعهم على عدة عواصم عربية، كما توسع عملها مع وصول الأمير تميم بن حمد إلى السلطة، حيث خصص لها أموالا ضخمة ويشرف بنفسه على جرائمها اليومية التي تطال دولا مجاورة وأخرى غربية.

وأخيرا أكدت المعارضة أن ملف مافيا النظام الإلكتروني قد تم تقديمه إلى أعلى المستويات القانونية الدولية، وأنها لن تتراجع حتى توقع أشد العقوبات على النظام الحالي وأعوانه.

المعارضة القطرية تفضح مافيا تميم والحرس الثوري الإيراني
المعارضة القطرية تفضح مافيا تميم والحرس الثوري الإيراني
المعارضة القطرية تفضح مافيا تميم والحرس الثوري الإيراني
المعارضة القطرية تفضح مافيا تميم والحرس الثوري الإيراني

ترشيحاتنا

"أم ساجد" أول سائقة تاكسي في المنوفية.. حاصلة على ليسانس آداب.. صور

زحام شديد على شراء نسخة جديدة من "القرآن الكريم" في أوزبكستان.. فيديو

أديب: «النظام اللي يخلي 25 مليون مواطن يشارك بالانتخابات حتى لو بالتعبئة لازم يحكم» .. فيديو

شاهد.. هدف محمد صلاح «القاتل» لليفربول في مرمى كريستال بالاس

محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخي في الدوري الانجليزي.. فيديو

روسيا تلقي القبض على الملياردير "سياف الدين" بتهمة الاختلاس

أحمد موسى: خطاب عالمي للرئيس السيسي بعد إعلان نتيجة الانتخابات رسميًا.. فيديو

اتفاق بين «التموين» و«الأوقاف» لتوفير «شنطة رمضان» للأسر الأكثر احتياجاً

أحمد فتحي: من الفخر أن أمثل بلدي في قائمة أفضل لاعبي العالم.. صورة

رئيس المنظومة الإعلامية للزمالك: أبوتريكة تعرض لدرس قاسٍ.. فيديو

الجيش السوري يستعيد السيطرة على الغوطة الشرقية.. فيديو

قمة "مصرية - جزائرية" منتصف أبريل لبحث الأزمة الليبية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فتحي: من الفخر أن أمثل بلدي في قائمة أفضل لاعبي العالم.. صورة

"أم ساجد" أول سائقة تاكسي في المنوفية.. حاصلة على ليسانس آداب.. صور

«سوبر موديلز» منى المنصورى فى جلسة تصوير خاصة قبل افتتاح «تيفانى فاشن ويك باريس» بدبى.. صور

النجم الساحلي يتعثر أمام الملعب القابسي

افتتاح محطتي مياه شرب بمراكز ومدن الحوامدية ومنشأة القناطر...فيديو وصور

فيديو

بهاء أبو شقة: حزب الوفد الأقدم على مستوى العالم .. فيديو
«أبو شقة»: بعض الأحزاب في مصر عبارة عن «شقة» .. فيديو
أحمد موسى يشيد بمشروعات شركة كليوباترا العقارية.. فيديو
شوبير : عار لو لم يفز محمود الخطيب برئاسة الأهلي .. فيديو
شوبير: محمد صلاح المرشح الأول للفوز بالحذاء الذهبي فى أوروبا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟