«أبو شقة»: بعض الأحزاب في مصر عبارة عن «شقة» .. فيديو

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن أهم ملف أمامه بعد فوزه في انتخابات رئاسة الحزب، هو تفعيل حزب الوفد، ليكون حزبا قويا، مشيرا إلى أن تفعيل دور الأحزاب السياسية يحقق التنفاسية.



أضاف أبو شقة، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه لابد من دمج الأحزاب السياسية، بدلا من وجود أحزاب سياسية ورقية عبارة عن "شقة"، ليكون هناك أحزاب حقيقية فعالة.



أوضح رئيس حزب الوفد، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة استقلال تام، ولا يمكن التدخل في إرادتها وعملها بأي صورة من الصور.

