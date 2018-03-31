كرم جبر : المرحلة القادمة هى بناء مصر الحديثة بعد تثبيت أركانها الأساسية

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ان هناك العديد من الملفات والتحديات التي تنتظر الرئيس السيسى خلال ولايته الثانية أهمها هو بناء الدولة المصرية الحديثة.



وأضاف جبر فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان الملفات المطروحة للرئيس السيسى أهمها الآن استكمال المشروعات الاقتصادية وعددها 1000 مشروع منها المزارع السمكية وبناء المدن الجديدة وعددها 15 مدينة مثل أسيوط والإسماعيلية الجديدة وبنى سويف والأنفاق .



وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إن أهم ما يشغل الرئيس السيسي الان هو استكمال عملية تحرير سيناء 2018 لان الفترة الماضية أصبح هناك تغير فى البنية الاساسية للارهاب لان الملف الأمني أصبح على أولويات الرئيس وبعد الانتهاء منه يتم تنفيذ اعمار وتنمية سيناء وبدئها ببئر العبد .



وأكد جبر ان أهم تحدي الان هو بناء الدولة الحديثة بعد تثبيت أركان الدولة الأساسية خلال الفترة الرئاسية الماضية .