الأزهر: الابن الملحد ليس له ميراث في تركة أبيه المسلم

قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن الابن الكافر والبنت الكافرة ليس لهما حق في تركة والدهما المسلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ولا يرث الكافرُ المسلمَ» متفق عليه، وكما ذكر ابن قدامة في كتابه المغني: «أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم».



وأوضح المركز في إجابته عن سؤال: «لو عندى اخ ملحد ومصمم على إلحاده هل يجوز أن يرث من والدى بعد وفاته؟»، أنه إذا ثبت أن ذلك الابنَ ملحدٌ؛ فإنه لا ميراث له من تركة أبيه المسلم؛ لأن الكافر لا يرث المسلم، ولكن إثبات ذلك يحتاج إلى بينة، والذي ينظر في البينات ويثبت الأحكام هو القضاء؛ فالحكم بتكفير أخيك على وجه التعيين يحتاج إلى تحقق شروط وانتفاء موانع، فلا بد إذًا من طرح المسألة على القضاء، والأصل أن الابن مسلم؛ ولا يحكم بكفره إلا ببينة.



ونصح الأزهر السائل، قائلًا: «نرجو أن يكون حرصكم على دعوته إلى الإسلام أعظم من حرصكم على حرمانه من الميراث، فاجتهدوا في دعوته؛ لعل الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام».



