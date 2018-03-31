بهاء أبو شقة: حزب الوفد الأقدم على مستوى العالم .. فيديو

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إننا نعيش مرحلة جديدة لها هدف، تتطلب وجود حزب قوي، مشيرا إلى أنه لن تقوم ديمقراطية في مصر في غياب دور حزب الوفد.



وأضاف أبو شقة، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن حزب الوفد هو أقدم حزب في العالم، وعمره يزيد على 100 عام، مشيرا إلى أن شعار الحزب حتى الآن، الحق فوق القوة، والأمة فوق الحكومة.



وأوضح رئيس حزب الوفد، أن قضايا الوفد الرئيسية على مر التاريخ، هي تحقيق العدالة، وحماية حقوق العمال، والحفاظ على الدستور، إلى جانب الحريات.