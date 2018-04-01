صحف الأحد.. عقوبات رادعة للجريمة الإلكترونية.. منطقة حرة في نويبع على مساحة مليون متر.. ومفاوضات مع «فيفا» لشراء مباريات المنتخب

يستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير أبرز ما نشرته الصحف المحلية الصادرة صباح الأحد، وجاء في مقدمتها صحيفة الأخبار:



الأخبار

علماء مصر في دائرة "الأخبار" للحوار : البحث العلمي.. مستقبل مصر





واستعراض الاستراتيجية القومية الموحدة التي تضعها الدولة لأول مرة في مجال البحث العلمي.

بداية رحب الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة »‬الأخبار» بالضيوف، وأكد أن الدولة مهتمة بشكل كبير بالبحث العلمي، فلا توجد أمة قادرة علي البناء والتنمية وتحقيق اهدافها دون وجود بحث علمي قوي، والدليل علي ذلك ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر القومي للبحث العلمي »‬اطلاق طاقات المصريين» بأن الفكرة يمكن ان تغير مستقبل البلد وتقوده للأمام والمقصود بالفكرة هنا البحث العلمي.. وأضاف ميري ان الشكوي المنتشرة طوال الفترة الماضية تشير إلي ان الأبحاث العلمية تُهمل ولا يتم الاستفادة منها وهو ما يهدر وقتا وجهدا وأموالا علي الدولة قبل الباحث.. وهي من الأمور المهمة التي جعلت »‬ الأخبار» تقرر فتح هذا الملف بداية من هذه الندوة.. التي تناقش مستقبل البحث العلمي، في اطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي نجمع فيها أبرز أطراف البحث العلمي في مصر ونستعرض تفاصل الرؤية الجديدة التي تقوم علي التعاون والتكامل بين هذه الأطراف لتحقيق مصلحة الدولة، بحيث يكون البحث العلمي هو القاطرة التي تقود انطلاقة الوطن نحو المستقبل الذي يتمناه كل مصري.



وجه ميري سؤالًا عن إمكانية وجود استراتيجية قومية موحدة للعلوم والتكنولوجيا في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وكيفية تحقيق ذلك علي أرض الواقع..



أجاب اللواء دكتور عصام القاضي بأن الدولة لديها اتجاه قوي لتوحيد كل الجهود، ومركز البحوث الطبية بالقوات المسلحة الذي صدر بقرار من رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي كان الهدف من إنشائه هو تجميع كل الجهات البحثية في مجال الطب تحت مظلة واحدة، فقد تقرر إنشاء هذا المركز بمجلس إدارة يضم وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المركز القومي للبحوث، ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالإضافة إلي من يراه المجلس جديرا بالانضمام من خلال سلطة رئيس المركز، والهدف منه أن يكون همزة الوصل لتوحيد كل جهود البحث الطبي في مصر.



وعبر د. عصام عن سعادته وفخره بعد ان قام بزيارة مستشفي سرطان الأطفال 57357 ومدينة زويل ورؤيته لحجم العمل والمجهودات المبذولة، فهناك الكثير من البحوث الطبية القوية التي تتم في مختلف المراكز البحثية المصرية ، لكن كل هذا كان لابد أن يتجمع في بوتقة واحدة ورؤية محددة ومن خلالها ينطلق البحث العلمي في مصر وينعكس علي الخدمة والرعاية الصحية والدخل القومي للدولة..



وتابع أن المركز يُطلق عليه حسب قرار الرئيس السيسي مركز البحوث الطبية والطب التجديدي ليشمل الخلايا الجذعية وكل ماهو حديث في مجال الطب، وينص القرار أيضا أن يضم معملا مرجعيا وهو أمر لم يكن متوافر في مصر، ووجود هذا المعمل المرجعي سيسمح للبحث العلمي بإجراء التجارب السريرية للوصول إلي نتائج يعترف بها عالميا، ولذلك سيكون المعمل المرجعي إحدي الدعائم الرئيسية للمركز، بالإضافة أيضًا لوجود معمل لأبحاث الخلايا الجذعية، مع الحفاظ علي كل الأنشطة الخاصة التي كانت تقوم بها وحدة البحوث الطبية للبحرية الأمريكية »‬النمرو» علي مدي 72 سنة التي كان لها دور هام جدا فيما يخص الأمراض الوبائية والبيئية وغيرها من الفيروسات.



57357 وزويل



وأردف د.عصام : ان المركز سيستعين ويتعاون ويتكامل مع كل الجهات البحثية في مصر لأعلي مستوي، ففي اليوم الثاني من صدور قرار إنشاء المركز قمت بزيارة لمستشفي سرطان الأطفال 57357 ولم أكن أتخيل ان به هذا التطوير الرائع في البحث العلمي وكل مجالات الطب وحتي في مجال تكنولوجيا المعلومات الخاص بالرعاية الصحية..شيء مذهل ، وقد رحب المستشفي بالتعاون معنا وسيكون هناك بروتوكول رسمي بعد الانتهاء من تجهيز المركز بشكله النهائي.. كما تبعها زيارة لمدينة زويل شعرت فيها بالانبهار بالمستوي العلمي وسيكون هناك تعاون كبير أيضا مع هذه الجامعة، وجميع الجامعات والهيئات البحثية في مصر، بالإضافة إلي أن المركز سينطلق أيضا خارج الإطار المحلي وسيتعاون مع كل الجهات البحثية علي مستوي العالم بشكل قوي يمكننا من إعداد وتقديم جيل من الباحثين المدربين علي أعلي مستوي.. فالطب في مصر قوي للغاية ولدينا أساتذة عظماء لاينقصنا فقط سوي البحث العلمي، وفي حال استطعنا ترجمة هذا النجاح المميز للأطباء المصريين في بحث علمي مواز سنصبح من أقوي الدول في العالم، وهذا هو الدور الذي كُلفنا به من الرئيس السيسي والقائد العام وزير الدفاع وسنعمل بكل جهد لتحقيقه.



واستطرد د.عصام قائلا : لدينا خبرة في القوات المسلحة في التعامل مع الخبراء الأجانب، فمنذ عام 1968 ونحن نستعين بالخبراء في كل مجالات الطب، وكانت أول مجموعة استعنا بها مكونة من خمسة خبراء في خمس تخصصات مختلفة، أما الآن فنحن نجلب مايقرب من 120 خبيرا، وهؤلاء الخبراء كان لهم أثر كبير في تكوين شخصياتنا المهنية حيث كانوا ينقلون أحدث التقنيات التكنولوجية، وننوي الاستفادة من هذه الإمكانيات الكبيرة عن طريق جلب الخبراء في كل مجالات البحث العلمي عن طريق زيارات منتظمة ومن خلال بروتوكولات تعاون علي المستوي العالمي تستفيد منها جميع الهيئات البحثية في مصر وليس المركز فقط، كما ان وجود المعمل المرجعي ومعمل مركزي وغيرها من المعامل المتطورة سيشجع الشركات العالمية علي المجيء وإجراء التجارب السريرية مما سيحقق عائدا ماديا كبيرا جدا، فمصر من الدول الجاذبة للجهات البحثية نظرا لوجود أمراض كثيرة ذات طبيعة مختلفة مثل السكر والضغط والعيوب الخلقية في الأوعية الدموية المنتشرة في مصر بنسبة كبيرة وغيرها من الأمراض، فكل الجهات البحثية تتمني العمل في مصر لكن لم يكن يتوافر الكيان الذي يجذبها.



رؤية جديدة بمركز البحوث



وجه الكاتب الصحفي خالد ميري سؤالًا إلي د. محمد هاشم نائب رئيس المركز القومي للبحوث، عن الشكاوي الدائمة بعدم استفادة الدولة من أبحاث المركز القومي للبحوث التي ليس لها علاقة باحتياجات المجتمع.



أجاب بأن هذا الأمر كان يحدث بالماضي بسبب العمل بدون رؤية واضحة وفي اتجاهات مختلفة، أما الآن ففي ظل رؤية التنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية القومية للعلوم والابتكار أصبح هناك رؤية واضحة ومن خلالها تم وضع عدة محاور يتم تنفيذها في صور أبحاث ورسائل علمية، وأضاف ان المركز القومي للبحوث يعتبر من أكبر الهيئات البحثية في الشرق الأوسط، حيث يحتوي علي 14 شعبة من 14 كلية في مختلف مجالات العلوم، وينبثق من هذه الكليات 109 أقسام، كما يحتوي علي 5 مراكز تميز، ويبلغ عدد العاملين فيه حوالي 7 آلاف عامل منهم 4 آلاف حاصل علي درجة الدكتوراه و1800 عامل حاصل علي درجة الماجستير.. وتابع قائلا : المركز له خطة بحثية منبثقة من خطة الدولة للتنمية ، وأصبحنا لا نمول الأبحاث التي تعتمد علي الإطار النظري فقط ، وانما الأبحاث التي تعتمد علي الإطار التنفيذي في المقام الأول إلا اذا كان الإطار النظري يخدم شيئا في عملية التطوير، وتنفيذ هذا الأمر بدأ يأتي بثماره، فالمركز القومي للبحوث حاليًا يحتوي علي 220 منتجا قابلا للتسويق، والعام الماضي فقط تعاقدنا علي تسويق 22 منتجا واستفاد المركز بحوالي 12 مليون جنيه من بيع هذه المعرفة التكنولوجية، ومازال هذا الرقم قليلا جدا مقارنة بما يستهلكه المركز القومي من رواتب ودعم للدولة، لكننا بدأنا في وضع انفسنا علي طريق وسياسة موحدة ستحسن الأوضاع للأفضل.



قانون حوافز العلوم



وأضاف د. محمد هاشم : هناك أيضا قانون حوافز العلوم الذي صدر منذ شهر فقط..فهذا القانون يؤكد اهتمام الدولة بتطوير البحث العلمي..فالقانون سيشكل فارقا كبيرا مع المركز، فعلي سبيل المثال لقاح انفلونزا الطيور صدر من المركز القومي إلا اننا لم نكن نستطيع بيعه او إنشاء شركة لتصنيعه لأن المركز عبارة عن هيئة علمية تم إنشاؤها بقرار بحيث يكون الهدف منها اجراء البحوث والدراسات العلمية فقط وليس تسويقها وبيعها، لكن بعد هذا القانون يمكننا انشاء شركة لبيع بعض المنتجات لدينا مما سيدر دخلا كبيرا يعود مرة أخري علي عمليات البحث العلمي..



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الجمهورية:

منطقة حرة فى نويبع على مساحة مليون متر

أكد اللواء خالد فودة. محافظ جنوب سيناء موافقة مجلس الوزراء علي إقامة منطقة حرة بنويبع بتكلفة 40 مليون جنيه علي مساحة مليون متر مربع. وتوفر 14 ألف فرصة عمل مباشرة. تحقق عائدًا يقدر بمليار دولار بعد إنجاز الإنشاءات.

أكد المحافظ في مؤتمر صحفي أمس بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع المجلس برئاسة المهندس شريف إسماعيل. الحصول علي الموافقات اللازمة بعد تقديم دراسة الجدوي التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار. ووافق عليها جهاز تنمية سيناء.. ومن المنتظر الانتهاء من إقامة المنطقة خلال عامين لتصبح واعدة. تغطي تكلفتها بالكامل خلال 10 سنوات إلي جانب أن هناك ما يقرب من خمسة آلاف غرفة سياحية تحت التشطيب.

أضاف المحافظ أن البنية الأساسية لإقامة المنطقة موجودة. وتتيح العديد من مجالات الاستثمار والمشروعات وإتاحة الفرص التصديرية وإعادة التصدير إلي جانب الخدمات الملاحية وخدمات بناء وتشغيل وإنتاج مهمات الكهرباء وتصنيع الأثاث الخفيف لخدمة القري السياحية وتصنيع الأدوية من الأعشاب المتوفرة بالمنطقة وتصنيع وتجفيف الأسماك والتصنيع الزراعي ومصانع المستحضرات الطبية. موضحًا أنه يجري العمل حاليًا بمنطقة تداول الحاويات بعد وضع حجر الأساس لها بتكلفة 400 مليون دولار وتطوير ميناء نويبع بتكلفة 350 مليون جنيه لتتحول المنطقة إلي منطقة لوجيستية لا تعتمد فقط علي السياحة بل متعددة الأنشطة ومنتجاتها متنوعة بحيث لا يكون الميناء هو الذي يعمل بها فقط بعد إعادة رصف الطرق التي تصل إلي مدينة نويبع. إلي جانب قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة برصف نحو 370 كيلو مترًا أوشكت علي الانتهاء بهدف إعادة إحياء هذه المنطقة وتمهيدها للاستثمار.



كما أكدت د.سحر نصر. وزيرة الاستثمار مجددًا أن تعمير سيناء من أولويات الحكومة وأن مجلس الوزراء وافق علي إقامة المنطقة الحرة في نويبع لهذا الغرض وما قبل ذلك من منطقة حرة في المنيا لتحقيق التنمية في مناطق الصعيد مشيرة إلي أن ربط إقامة المنطقة الحرة بنويبع بالموانئ الموجودة بهذه المناطق يحقق التكامل. وألا تكون التنمية في سيناء قاصرة علي السياحة. بل توفر مجالات متعددة للتنمية الاقتصادية.



أضافت في مؤتمر صحفي أمس بمقر مجلس الوزراء أن 24% من حجم الصادرات التي تأتي من المناطق الحرة الموجودة بمختلف المحافظات تحقق نحو مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. مضيفة أنه بذلك يصل عدد المناطق الحرة إلي 11 منطقة حرة وأن آخر منطقة حرة تم إنشاؤها عام 2005.



أوضحت وزيرة الاستثمار أن المنطقة الحرة في نويبع ستكون جزءًا من الخطة المتكاملة لتنمية سيناء التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة البدء فيها بتكلفة 275 مليار جنيه لتكون شبكة متكاملة من المشروعات التنموية بسيناء.



أشارت إلي حزمة من الحوافز المقدمة للمستثمرين من بينها 50% إعفاء ضريبيًا علي التكلفة الاستثمارية علي مدي ثلاث سنوات. وفقًا للقانون. ويجوز لمجلس الوزراء تمديدها. فضلًا عن تقديم كافة التيسيرات للمستثمرين والحرص علي تنويع الاستثمار في هذه المناطق حتي لا تكون قاصرة علي لسياحة فقط. بل لإحداث تنمية اقتصادية ومجتمعية شاملة وإنشاء جامعة ومدارس وغيرها من المرافق وشبكات الطرق التي تحتاج إليها في إطار خطة التنمية الشاملة وإقامة منظومة متكاملة لجذب وضخ الاستثمارات.

أضافت أنه يتم التفاوض مع الصناديق والهيئات الدولية لجذب التمويل لإقامة المشروعات. مشيرة إلي أن هناك اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية لدعم المشروعات الاستثمارية بقيمة تقدر بـ 16 مليار دولار نصفها من الصندوق لتنمية سيناء والنصف الآخر من مصر.

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تطبيق القانون خلال عام

عقوبات رادعة للجريمة الالكترونية

اكد نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات سيحقق عنصر الردع بالنسبة للجريمة الإلكترونية سواء المرتكبة في حق الأشخاص أو الدولة. كما أن الجرائم التي تستهدف مؤسسات الدولة ستشهد عقوبات مضاعفة مثلما يحدث في العديد من دول العالم.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس للاستماع إلي أعضاء غرفة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. حول مواد مشروع القانون بعد اجتماعات اللجنة التي عقدت وتم من خلالها الاتفاق علي 26 مادة. من إجمالي 45 مؤكدًا حرص اللجنة علي إنجاز القانون لأن الحاجة أصبحت ملحة لإصداره لأنه تأخر لما يقرب من 15 عامًا.



أوضح أن القانون المقدم من الحكومة يهدف إلي تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها. ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم. وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأي صورة.

أوضح أن القانون لن يتدخل في التفاصيل الفنية الدقيقة وسيتم صياغته بشكل يستوعب المستجدات. وترك تفاصيل التطبيق للائحة التنفيذية للقانون. من المتوقع أن يتم تطبيق القانون خلال عام من إصداره لمنح فرصة للمتخصصين لوضع اللائحة التنفيذية.

قال أمين سر لجنة الاتصالات النائب أحمد زيدان: إن مشروع القانون لا يهدف إطلاقًا إلي غلق أو حجب أو مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي. مثل "الفيس بوك" و"تويتر". إنما تنظيم العمل في كل ما يتعلق بتقنية المعلومات.

كما أن القانون يتضمن مادة بتجريم الاعتداء علي الأنظمة المعلوماتية للدولة ووضع عقوبات مشددة في هذا الصدد. لاسيما وأنها تتعلق بمعلومات شديدة الحساسية. مثل وزارة الدفاع وغيرها من البيانات ذات أبعاد الأمن القومي يتضمن تعريفات هامة للعديد من المصطلحات التي سيتم الاستعانة بها في الحزمة التشريعية الخاصة بمجال تكنولوجيا المعلومات. ومنها قوانين حماية البيانات الشخصية. وأمن المعلومات والإعلام الإلكتروني. ومواد خاصة بتجريم الاعتداء علي سلامة الشبكة المعلوماتية.



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الوطن



«أبوشقة»: لست من هواة «التكويش» على المناصب وليست لدىّ فواتير لأسدّدها وهدفى لم الشمل وإنهاء الصراعات

أكد المستشار بهاء أبوشقة، الرئيس الجديد لحزب الوفد، أنه ليس من هواة «التكويش» على المناصب، وليست لديه أى فواتير أو وعود انتخابية ليُسددها لأى فرد، مشيرًا إلى أن هدفه الأساسى خلال الفترة المقبلة هو لم الشمل وإنهاء الصراعات داخل الحزب، لذلك سيُشكل لجنة لبحث عودة المفصولين وسيكون القرار النهائى للهيئة العليا، وأنه سيعمل على الاستفادة من خبرات «طيور الوفد المهاجرة».

وقال فى حوار لـ«الوطن» عقب فوزه بانتخابات رئاسة الحزب أمس الأول إنه سيطوى صفحة الماضى، وقراره لن يكون فرديًا، ولن يُقصى أحدًا وسيسعى لعودة الحزب لاعبًا أساسيًا على الساحة السياسية.. وإلى نص الحوار:

* ماذا تقول بعد فوزك برئاسة حزب الوفد؟

- أقول شكرًا لكل الوفديين، لن يكون هناك قرار فردى، القرار سيكون قرارًا مؤسسيًا وجماعيًا، وسنطوى صفحة الماضى، ونبدأ صفحة جديدة، تقوم على الحب والإخاء والعمل الجماعى الجاد، من أجل هدف أساسى، هو بناء حزب قوى يكون لاعبًا أساسيًا، على المسرح السياسى، ولن يكون هناك إقصاء لأحد، بل سنعيد كل الكوادر التى هاجرت من الحزب، لنستفيد من خبرتها فى العمل السياسى.

* كيف سيكون تعاملك مع الجبهة المعارضة لك؟

- نحن فى حزب ديمقراطى، يؤمن بالرأى والرأى الآخر، وما انتهت إليه النتيجة، أعلن منذ اليوم الأول، وسنحترم النتيجة، لأن الجميع إخوة، وسنعمل كفريق عمل واحد من أجل مصلحة الحزب، ومصلحة الوفديين، وليس بينى وبين أى زميل، كان له رأى مخالف، إلا كل تقدير واحترام.

* هل من الممكن الاستعانة ببرنامج المهندس حسام الخولى؟

- الباب مفتوح لكل رأى وفكر، لأننى ليست لدىّ مصلحة شخصية، ومصلحتى هى حزب الوفد، ولم الشمل، وإنهاء الصراعات القائمة داخل الحزب.

* ما الذى ستقوم به عقب تسلمك مقاليد الأمور فى الحزب؟

- سنبدأ فى إعادة مؤسسات الحزب إلى العمل المؤسسى الحزبى السليم، وإعداد كوادر شبابية، وكوادر من المرأة لكى نكون قادرين على خوض انتخابات المحليات، والانتخابات البرلمانية المقبلة، وسنُعد كوادر ندفع بها، فى انتخابات الرئاسة 2022، وسنعمل على تطوير جريدة الحزب لتحتل مكانًا، كواحدة من أكبر 5 صحف فى الحقل الإعلامى، وسنعمل على تطوير أداء الهيئة البرلمانية، بالاستعانة ببيت خبرة على أعلى مستوى فنى وعلمى، لكى يعدوا مشروعات القوانين التى تتبنّى مشاكل الجماهير.

* هل ستتنازل عن أحد المناصب التى تتولاها، بعد فوزك برئاسة «الوفد»، مثل الهيئة البرلمانية للحزب، أو رئاسة اللجنة الدستورية والتشريعية؟

- هذا حديث سابق لأوانه، لم أفكر فى هذا الأمر بعد، وما ستنتهى له مؤسسات الحزب سألتزم به، فأنا لست من هواة التكويش على المناصب.

* هل هناك توافق على حصول أىٍّ من أنصارك على مناصب معينة داخل الحزب، أو إسناد منصب السكرتير العام لشخص معين كما تردّد؟

- اختيار سكرتير عام الحزب، سيكون مسئولية الهيئة العليا، ما تتفق عليه سألتزم به، أنا لم أوزع مناصب، لا أثناء الحملة، ولا بعد فوزى، سنكون أمام فكر وإدارة جديدة، فمن يدّعى أنه يستطيع توزيع مناصب إما واهم، أو ليس على دراية بأننا أمام حزب مؤسسى، أتحدى أن يأتى أحد ويقول إننى وعدته بمنصب، وهذه المسألة لا يصح أن تُطرح بالنسبة لحزب ليبرالى كبير كحزب الوفد.

* هل ستعيد المفصولين إلى الحزب؟

- أعلنت أن هناك طيورًا مهاجرة هاجرت باختيارها، وهى على كفاءة كبيرة، وتواصلت وسأتواصل معهم كى يعودوا، ويستفيد الحزب من كفاءتهم، بعد إعادة لم الشمل، أما فى ما يتعلق بالمفصولين، سنكون أمام لجنة على أعلى مستوى، تبحث الحالات وتعرضها على الهيئة العليا، وسيتم عرض الأمر على مؤسسات الحزب، والاقتراع عليها، وما تستقر عليه الأغلبية سألتزم بتنفيذه.

* هل من الممكن أن تستعين بالدكتور محمود أباظة، أو منير فخرى عبدالنور، بعد توليك رئاسة «الوفد»؟

- دون تحديد الأشخاص، هذا بيت الأمة، وبيت الوفديين، وليس بيتى الشخصى، وأنا أرحب بالجميع فى أى وقت داخل بيتى الشخصى، فما بالك ببيت الأمة، المفتوح للجميع، فكل هؤلاء كانت لهم بصمات مضيئة فى مسيرة حزب الوفد، لا بد أن نستعين بخبراتهم داخل الحزب.

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«اتصالات النواب»: «جرائم الإنترنت» لا يستهدف مراقبة «فيس بوك وتويتر»

واصلت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أمس، مناقشة مواد مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقال النائب نضال السعيد، رئيس اللجنة، إن الدولة فى حاجة ملحة إلى هذا القانون، الذى تأخر أكثر من 15 سنة، لتنظيم حرية تداول المعلومات، مشيرًا إلى أن اللجنة وافقت خلال اجتماعاتها السابقة على 26 مادة من 45 مادة هى كل مواد القانون.

وقال النائب أحمد زيدان، أمين سر اللجنة، إن مشروع «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، لا يستهدف إغلاق أو حجب أو مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى، مثل «فيس بوك وتويتر»، وإنما يسعى لتنظيم العمل فقط فى كل ما يتعلق بتقنية المعلومات، خصوصًا أن هناك فقرًا فى القوانين المنظمة لهذا الأمر.

وأضاف «زيدان»، خلال اجتماع اللجنة للاستماع إلى أعضاء غرفة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات: «لا نسعى للحجر على رأى المواطنين، ولا توجد نية للرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى بموجب هذا القانون».

من ناحية أخرى، عقدت لجنة النقل والمواصلات، اجتماعًا مغلقًا أمس، لمناقشة مشروع قانون تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وهو المشروع الذى سيتم وفقًا له تقنين أوضاع شركتى «أوبر وكريم» العاملتين فى نقل الركاب باستخدام تطبيقات الإنترنت بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، وهشام عرفات وزير النقل.

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الشروق

خبراء عن مؤشرات النتائج: شعبية الرئيس ما زالت جيدة.. و«الأصوات الباطلة» احتجاج

قال عدد من الخبراء والمعنيين بالشأن السياسى إن المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات الرئاسة أكدت أن شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسى ما زالت جيدة، والكتلة المؤيدة له «متماسكة»، مشيرين إلى أن الأصوات التى ذهبت للمرشح موسى مصطفى موسى «احتجاجية مثلها مثل الأصوات الباطلة»، لأنه الأخير لم يقم بمنافسة حقيقية، فى الوقت الذى أكد فيه قيادى فى ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية النيابية أن «نسبة المشاركة بحسب المؤشرات إنجاز حقيقى فى ظل انتخابات لا يوجد فيها تنافسية ومحسومة».



وكان مصدر قضائى بالهيئة الوطنية للانتخابات أشار فى تصريحات سابقة لـ«الشروق» إلى أن المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية تشير إلى أن نسبة المشاركة تدور حول 38% فى القاهرة والجيزة، وتصل إلى 40% على مستوى الجمهورية، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى حصد 91% من الأصوات بينما حصل منافسه موسى مصطفى موسى على 3%، بينما تجاوزت نسبة الأصوات الباطلة 5%.



من جانبه، قال الباحث المتخصص فى شئون الانتخابات أكرم الألفى: «الأصوات الباطلة هى تعبير احتجاجى، ويجب أن تستمع الدولة لأصحابها».

وأضاف لـ«الشروق»: «الأصوات تقول إن شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسى ما زالت جيدة، والكتلة المؤيدة له متماسكة وما زالت شعبيته طاغية، وأن سلم الأولويات لدى جزء من الشعب المصرى هو الأمن والاستقرار قبل الاقتصاد إذ لم تؤثر القرارات الاقتصادية على شعبية الرئيس بالتأثير الذى كنا نتوقعه».

وأكمل: «أما موسى فلا يمكن تقييم تجربته، لأنه لم يقم أصلا بمنافسة حقيقية والأصوات التى ذهبت له احتجاجية كالأصوات الباطلة، فموسى لم يخض الانتخابات بشكل واضح ولم يحشد ولم يقم بدعاية ولم يطرح نفسه كمرشح أمام الرئيس السيسى، ما يعنى أنه بلا تجربة انتخابية أصلا».

من جهته، ذكر أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية الدكتور سعيد صادق، أن المؤشرات الأولية لانتخابات الرئاسة، توضح أن كثرة المرشحين ليست دليلا على الديمقراطية، متابعا: «فى انتخابات 2014 نزل الناس وانتخبوا بدافع الخوف من تنظيم الإخوان، وفى 2018 شعر الناس بمواجهة الإرهاب، لكن هناك فئات تضررت وشعرت بتأثير القرارات الاقتصادية، وهناك من رأى أن الانتخابات الفائز محسوم بها».

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المصرى اليوم

«الوطنية للإعلام»: مفاوضات مع «فيفا» لشراء مباريات المنتخب بالمونديال

قال هشام رشاد، نائب رئيس التليفزيون المصرى للبرامج الرياضية، إن الهيئة الوطنية للإعلام تُجرى حاليًا مفاوضات مكثفة مع الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، للحصول على بث مباريات المنتخب الوطنى والمنتخبات العربية في مونديال روسيا المقرر إقامته في يونيو المقبل.



وأضاف رشاد، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أمس، أن الهيئة لا تتفاوض مع شبكة قنوات «بى إن سبورتس» القطرية، صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات البطولة كاملة، واتجهت للتفاوض مع «فيفا» باعتباره صاحب الحقوق الخاصة بالبطولة للحصول على حق بث مباريات المنتخب الوطنى باعتباره منتخبا لإحدى الدول المشاركة في البطولة. وأوضح رشاد أن المفاوضات تشمل مبدئيًا الحصول على حقوق بث مباريات المنتخب المصرى والمنتخبات العربية، ثم تمتد لتشمل مباراة الافتتاح والمباريات الختامية في الدورين قبل النهائى والنهائى.



من جانبه، أكد حمدى الكنيسى، نقيب الإعلاميين، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، أن الهيئة تسعى بكل السبل الممكنة للحصول على حقوق بث مباريات كأس العالم لإهدائها للشعب حتى يتمكن من مشاهدة مباريات البطولة على تردد مفتوح، دون اللجوء للقنوات المشفرة.



وقال الكُنيسى، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أمس: «الهيئة الوطنية تبذل جهودًا مكثفة في الفترة الحالية، للإسراع بالحصول على حقوق بث المباريات في أقرب وقت ممكن لأن بعض الدول ومنها إسرائيل نجحت في شراء حقوق بث المباريات ووعدت أبناء المنطقة العربية ببثها على تردد مفتوح وباللغة العربية، وهو ما استدعى ضرورة أن يكون للتليفزيون المصرى دور لمواجهة هذا الأمر».







حول دائرة »الأخبار»‬ للحوار.. اجتمعت كوكبة من كبار علماء مصر وباحثيها..لمناقشة مستقبل البحث العلمي في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030..والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام قليلة خلال المؤتمر القومي للبحث العلمي الذي تم تنظيمه تحت شعار »‬إطلاق طاقات المصريين»حرصت »‬الأخبار» أن تضم دائرة الحوار نخبة من أكبر الأطراف التي تعمل حاليا في مجال البحث العلمي..وهي المركز القومي للبحوث ومركز البحوث الطبية والطب التجديدي التابع لوزارة الدفاع ومركز أبحاث مستشفي 57357 ومركز أبحاث مدينة زويل..ومعهم أكبر جهة ممولة للأبحاث وهي صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية.وكان الهدف من الندوة فتح ملف قضايا البحث العلمي في مصر..وإبراز الرؤية الجديدة التي تقوم علي التكامل والتعاون في مجال البحث العلمي بين أبرز مراكز الأبحاث العلمية وإلقاء الضوء علي المراكز البحثية الجديدة التي تأخذ علي عاتقها تحقيق طفرة في مجال البحث العلمي..من خلال التعاون والتكامل مع بعضها..