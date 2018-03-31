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أخبار العالم

متظاهرون في تونس يطالبون بتجريم التطبيع مع إسرائيل

السبت 31/مارس/2018 - 10:37 م
مظاهرات في تونس
مظاهرات في تونس
أحمد محرم
ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن "الائتلاف التونسي من أجل فلسطين"، أحد أبرز الائتلافات الشعبية في تونس، نظم اليوم مسيرة جابت مناطق وسط العاصمة بمناسبة "يوم الأرض" شارك فيها مئات التونسيين المؤيدين للقضية الفلسطينية، طالبوا خلالها بسن قانون ضد التطبيع في تونس.

ورفع المتظاهرون علما كبيرا لفلسطين، وشعارات تؤيد نضال الشعب الفلسطيني، وتستنكر الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وتدعو لعمل عربي وإسلامي مشترك من أجل القضية الفلسطينية.

جدير بالذكر أن البرلمان التونسي أخفق قبل عام في سن قانون يجرم التطبيع بسبب عدم تحمس الكتلة الأكبر في البرلمان وهي "حركة النهضة" للمشروع الذي طرحته كتلة الجبهة الشعبية اليسارية لرفض التطبيع مع إسرائيل وتجريمه.

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