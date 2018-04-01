"تجارة أسيوط" تعقد نموذجين لمحاكاة الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الإسلامية

يعقد طلاب كلية التجارة بجامعة أسيوط، اليوم الأحد، نموذجين محاكاة، يتضمن أولهما نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي MEU أما النموذج الآخر فهو لمحاكاة منظمة الدول الإسلامية MOIC.



وقال الدكتور عبد السلام نوير، عميد كلية التجارة، إن الفعالية يحضرها الاعلامى أحمد المسلماني، مستشار رئيس الجمهورية السابق، مشيرا إلى أن ذلك يعد امتدادا لما حققته نماذج المحاكاة التي نظمتها الكلية خلال الأعوام السابقة من نجاح في التنظيم، والتى أظهرت ما يتمتع به طلاب الكلية من عناصر متميزة ثقافيًا ومعرفيًا ووعى سياسي لما يشهده العالم من تطورات وأحداث متلاحقة.



وأضاف الدكتور علاء عبد الحفيظ، وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، أن الهدف من تنظيم نموذج المحاكاة هو تدريب الطلاب على مهارات القيادة والمشاركة السياسية وإدارة الأزمات والبحث فى القضايا والشئون الدولية، وكذلك تنمية قدرات الطلاب على العمل الجماعي والتواصل والتفاوض وإقناع الآخر.