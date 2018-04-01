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محافظات

صحة الأقصر: انطلاق حملة للمسح الطبي الشامل لمرضى الضغط والسكر والسمنة

الأحد 01/أبريل/2018 - 04:46 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شمس يونس
أعلن السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن انطلاق حملة المسح الطبي الشامل لمرضى الضغط والسكر والسمنة اليوم الأحد.

وأوضح عبد الجواد، أنه في إطار سعى وزارة الصحة للقضاء على أمراض الضغط والسكر والسمنة وغيرها من الأمراض المزمنة تم تنظيم الحملة القومية للمسح الطبي الشامل لهذه الأمراض تزامنًا مع حملة المسح الطبي لفيروس (سي).

وأشار وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إلى أن الحملة ستنطلق بإجراء الكشف والتحاليل مجانًا بالوحدات الصحية بقرى أبو طربوش بمركز ومدينة الزينية، وقرية المحاميد بمركز ومدينة أرمنت، وقرية حاجر الضبعية بمركز ومدينة القرنة، ومنطقة العوامية بمركز ومدينة الأقصر.

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