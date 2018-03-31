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اكتشف علاقة الاكتئاب باضطرابات الجهاز الهضمي

السبت 31/مارس/2018 - 11:28 م
الاكتئاب
الاكتئاب
أمل مجدى
يعانى مرضى الإكتئاب أحيانًا من اضطرابات الجهاز الهضمى لأنه عندما يشعر المريض باليأس يفقد حماسه والاهتمام ولا يستطيع مسايرة المجتمع لذا ينغمس المريض فى التفكير ويحبس نفسه فى دوامات ويبعد عن الواقع ويعيش في وهم خطير اسمه شبح الموت وتضيق الدنيا في نظره وتستحيل الحياة يعانى من اضطرابات الجهاز الهضمى .

أشار دكتور محمود أبو العزايم، استشارى الطب النفسى، وأنه قد ينتاب المكتئب إحساس بالتعاسة والأفكار غير السارة وتضعف طاقته ويصعب تركيزه ويصبح لا يستطيع القيام بالواجبات والأعمال المعتادة ،وقد يصاحب ذلك اضطرا بات في معظم أجهزة الجسم خاصة الجهاز الهضمي والدوري والغدد والأعصاب ،وأيضا قد يضطرب النوم.

وأوضح أن اضطرابات الجهاز الهضمى قد تكون عرضا من أعراض الاكتئاب، ولكنها كذلك قد تحدث بسبب بعض الأدوية التى تستخدم فى علاج المرض، كما أنها أيضا قد تكون بسبب مرض عضوي آخر بعيدًا عن الاكتئاب، ويمكن الوصول إلى سبب اضطراب الجهاز الهضمي بعد عمل التحاليل الطبية المتخصصة.

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