"صدى البلد" يكرم الإعلامي هاني حتحوت ..صور

حل الإعلامي هاني حتحوت ضيفا علي موقع صدي البلد الاخباري ليتحدث عن تجربته في الإعلام الرياضي كأحد الوجوه الواعدة والمتصدرة للشاشة الرياضية في الفترة الأخيرة.



وتحدث حتحوت عن بدايته بإذاعة الشباب والرياضة وتقديمه استوديوهات تحليلية ، ثم تقديم النشرة الإخبارية في تليفزيون النهار ، يليه تقديم برنامج اجتماعي "شكوتك بصوتك" ، وذلك قبل أن يعود للتخصص الذي بدأ فيه وهو الرياضة من خلال سي بي سي اكسترا .



كما كشف الإعلامي الشاب عن رأيه في جيله وكيفية الاستفادة من كبار الإعلاميين ، وعمله الحالي في برنامج بروح رياضية عبر إذاعة BBC ، الي جانب برنامجه براديو مصر .



وحرص صدي البلد علي تكريم حتحوت كأحد الشباب الواعد في الإعلام الرياضي وأحد أبناء "ماسبيرو" على نجاحه في الفترة السابقة وإشادة المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت نبضا حيا وحكما مباشرا على الإعلام ، بمحتوى ما يقدمه لحرصه على الموضوعية والمهنية .



وخلال الندوة كشف هاني حتحوت عن العديد من الكواليس خلال مشواره وتجربة كل برنامج ، وأزمات الإعلام الرياضي وعلاقته بمحمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ، ودور الإعلامي أحمد شوبير في مشواره ، بالإضافة إلى تعليقه على "الانترو" الخاص ببرنامج والذي يغضب منه البعض بسبب نقده اللاذع.



وينشر "صدى البلد" تفاصيل الحوار خلال الأيام القادمة .



