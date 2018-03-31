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أحمد موسى: توصية بإحالة رئيس تحرير المصري اليوم للتحقيق وغرامة 250 ألف جنيه.. فيديو

السبت 31/مارس/2018 - 11:29 م
أحمد موسى
أحمد موسى
عمرو ممدوح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ناقشت الشكاوى المقدمة ضد "المصري اليوم"، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت بإحالة رئيس التحرير إلى التحقيق، وتقديم اعتذار للشعب المصري.

وأضاف موسى، في برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن اللجنة قررت أيضا تغريم الصحيفة 250 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هناك تدليسا في مانشيت الصحيفة "الدولة تحشد للانتخابات الرئاسية".

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