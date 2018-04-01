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جوبا في جامعة الدول العربية قريبًا برعاية مصريّة.. خبراء: خطوة جيدة.. وجنوب السودان امتداد للأمن القومي العربي

الأحد 01/أبريل/2018 - 03:15 ص
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية - ارشيفي
محمود نوفل
دبلوماسي: «جوبا» امتداد طبيعي للأمن القومي العربي
"جوبا" ستنضم لـ "جامعة الدول العربية" قريبا
العناني: "جوبا" تقدمت بطلب للانضمام إلى جامعة الدول العربية

بعدما رفض سيلفا كير انضمام بلاده الناشئة "جنوب السودان" إلى جامعة الدول العربية ذكرت تقارير غربية أن هناك مساعي من القاهرة لضم جوبا إلى جامعة الدول العربية، لا سيما بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة العربية، والاضطرابات التي سيطرت على العديد من دول المنطقة، الأمر الذي جعل من انضمام جنوب السودان إلى المنظمة الإقليمية أمرا ضروريا للحفاظ على الأمن القومي العربي.

فقد أكد السفير طلعت حامد الأمين العام المساعد للبرلمان العربي سابقًا، أن الأمن القومي العربي بات مهددا نتيجة للأحداث التي تمر بها المنطقة، حيث الحروب والصراعات والتدخلات الخارجية، مشيرا إلى أن انضمام دولة جنوب السودان إلى جامعة الدول العربية يعد جزءا هاما من الأمن القومي العربي.

وثمن حامد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" الدور الذي تلعبه الدولة المصرية في ضم الدولة الناشئة إلى المنظمة الإقليمية "جامعة الدول العربية"، حيث تعد جوبا امتدادا طبيعيا للأمن القومي العربي، لافتا إلى أن جنوب السودان وتشاد وإريتريا وهي مجموعة الدول التي يطلق عليها اسم حزام الجنوب للأمن القومي العربي يعد انضمامهم إلى جامعة الدول العربية أمر في غاية الأهمية ولا سيما في ظل الأوضاع المضطربة التي تمر بها العديد من دول المنطقة منها "سوريا واليمن والعراق وليبيا".

وناشد الأمين العام المساعد للبرلمان العربي سابقا جامعة الدول العربية بضرورة تعديل استراتيجياتها في ضم الدول الأعضاء والتركيز على الدول التي تمثل أمن قومي للدول العربية وذلك من لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه دول المنطقة.

وبدوره قال رخا أحمد حسن عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن دولة جنوب السودان ومؤسسها سيلفا كير رفض منذ الوهلة الأولى للانفصال عن دولة السودان الانضمام إلى جامعة الدول العربية، مكتفيا فقط بالانضمام الي منظمة الإتحاد الإفريقي، وهذا الأمر حدث ايضا مع دولة إرتيريا التي فضلت الإنضمام الي الإتحاد الإفريقي على حساب جامعة الدول العربية.

وكشف الدبلوماسي المصري قائلا: " جنوب السودان جزء لا يتجزأ من الدولة السودانية الأم والتي هي عضو مؤسس في جامعة الدول العربية و لذا فإن إنضمام جوبا الي جامعة الدول العربية هو أمر طبيعي وحق اصيل من حقوقها وذلك للإستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها اللجان الفنية الخاصة بالجامعة وكذا المساعدات التي تُقدم للشعوب بالإضافة الي الإستفادة من العلاقات مع الدول العربية المختلفة الأعضاء داخل المنظمة الإقليمية".

وألمح عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن إنضمام عضو جديد الي "جامعة الدول العربية " يكون بموافقة الأغلبية بشرط ان تتوافر الرغبة لدي الدولة التي تكون محل النقاش ، متوقعا ان تشهد الفترة القادمة انضماما لتلك الدولة الجديدة والتي تعد جزءا اصيلا من الأراضي العربية التابعة لجامعة الدول.

ومن جانبه أوضح أحمد العناني، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، ان من تقدم لطلب الانضمام الجامعة العربية هى "جوبا" نفسها لتوطيد علاقتها مع جيرانها خاصة أنها دولة حدودها متاخمة مع شمال إفريقيا وخاصة مصر .

شدد "العناني" في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" علي ضرورة أن تقوم جامعة الدول العربية بدراسة الطلب المقدم من جنوب السودان لإنضمامها الي المنظمة الإقليمية ، مشيرا الي أن مصر إحدى الدول الكبرى فى الجامعة لذا فإن مساعيها إلى إتمام إنضمام جوبا إلى الجامعة أمر طبيعي.


جدير بالذكر ان موقع "المونيتور" الأمريكي، كشف عن أن مصر تسعى لحصول جنوب السودان على مقعد في الجامعة العربية وأن جوبا تبدي رغبتها في الانضمام للجامعة منذ انفصالها عن السودان سنة 2011.

أشار الموقع الأمريكي، إلى أن الأوساط الدبلوماسية والسياسية في مصر تضغط لحشد الجامعة العربية لقبول جنوب السودان عضوا دائما فيها.

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