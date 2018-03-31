بهاء أبو شقة: الديمقراطية أمل الشعب.. والرئيس لن يخيب آمال المصريين.. فيديو

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الشعب يعلق آمالاً كبيرة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أنه كان مقرراً لمصر أن تسقط في الفوضى، مثل عدد من الدول.





وأضاف "أبو شقة"، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المُذاع على فضائية «صدى البلد» أن القوات المسلحة والشرطة، استطاعوا تجنيب مصر حرباً أهلية كانت ستحدث، كما حدثت في سوريا، مشيرًا إلى أننا لم نكن نحلم بكل الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية.



