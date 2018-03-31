نصر سالم: التحدي الحقيقي أمام «السيسي» إيجاد فرص عمل وضبط سلوك المواطن

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالمخابرات الحربية, إن هناك العديد من التحديات أمام الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية أقلها أهمية هو التحدى الأمنى, لأننا قطعنا مشوارًا كبيرًا فى عملية سيناء 2018 .





وأضاف "سالم" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان التحدى الحقيقى أمام الرئيس السيسي خلال فترة ولايته الثانية هو إيجاد فرص عمل للشباب وضبط الشارع المصرى وانضباط سلوك المواطن المصرى وإعلاء دولة القانون وانتهاء حالة التسيب .



