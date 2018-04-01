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مشروب سحرى وفعال للقضاء على الكرش

الأحد 01/أبريل/2018 - 01:22 ص
صدى البلد
علا أحمد
ترغبين القضاء على مشكلة الكرش نهائيا ومللت من تجربتك العديد من الطرق التقليدية التى لا تجلب لك نتيجة مرضية، وتسعي الحصول على طريقة مميزة وفعالة للحصول على ما ترغبين.

فكما جاء فى موقع، "شير كير" فأن تناول كوب من المياه المضاف اليه شرائح النعناع والتفاح والليمون يسرعد فى زيادة نسبة التمثيل الغذائى وهو ما يساعد بصورة كبيرة فى تعزيز عملية الحرق ومنع تراكم الدهون فى منطقة البطن.

ووفقا لما جاء فى الموقع، فأن الحرص على تناول المشروب باستمرار يساعد فى التصدى لمشكلة تراكم المياه فى الجسم الامر الذى يزيد من الوزن ايضا.

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